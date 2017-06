Los buscas de siempre: ¿por qué el miércoles negro es una oportunidad para los inversores?

El miércoles negro llegó al mercado argentino: el Merval sufre un cimbronazo de bajas tras la negativa del MSCI de mantener a la Argentina como país "fronterizo" y no pasarlo a "emergente".

El Merval cae más de 4 por ciento y algunos activos, como Agrometal o Petrolera Pampa, más de 8 por ciento. Y los inversores se dividen: algunos sufren las bajas y otros festejan porque lo ven como una chance de posicionarse en activos a bajo precio.

“Los que están buscando comprar hoy tienen una oportunidad”, asegura Sabrina Corujo, head de research de Portfolio Personal. “Esto sucede porque las proyecciones no cambiaron. Las expectativas a mediano plazo siguen siendo positivas”, explica y agrega: “Ahora, agarrar el timing exacto donde la acción está en su caída más pronunciada es imposible de saber”. En ese sentido, aconseja “hacer compras parciales. Cada activo es una realidad. Por ejemplo, YPF llegó a caer 16% en el after market y ahora 3%”.

El razonamiento lo comparte Nery Persichini, economista jefe de MB Inversiones: “El recorte del mercado genera oportunidades de compras pero esperaría un par de jornadas para que se estabilice y ver cómo termina este río revuelto”. Así, el economista detalla: “Los inversores sin experiencia que vayan a un fondo común de inversión (liderado por un administrador conocido). Y si no, si es selectivo, mi recomendación es ver empresas que a futuro tengan flujo de fondos garantizados, que la nota de ser emergente o no, no los afecte, tengan capacidad comprobada de generar efectivo, con posición arraigada en su mercado, sin muchos compromisos en dólares, es decir, que no estén endeudadas. No es momento de experimentos bursátiles”.

Corujo, mientras tanto, dice que “hay que tener la cabeza fría” y ver que a esto se suman “otros elementos, como lo que pasó en Brasil, y te da un piso más alto de volatilidad que provoca que esto se extienda aún más en tiempo y magnitud”.

Persichini lo afirma sin vueltas: “Para el inversor que quiere llorar mientras mira la pantalla, le digo que hay que morir con las botas puestas, no hay que ceder ante el momento sino que hay que atenerse al plan original. Tiene que saber que si invertís a cuatro años, no podés asustarte por una caída que se da de 5 por ciento en un día”.

Sobre el paso en falso sobre sufrido por no haber logrado un upgrade en la calificación, el economista explica: "La tendencia argentina sigue siendo alcista pero esta noticia nos da un baño de realidad para evaluar nuevamente los activos de renta variable. Los bonos están más sólidos (y hay bonos en pesos con un índice emergente)".

@ @JoacoGarau