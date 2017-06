Qué piensan los especialistas de los Estados Unidos e Inglaterra sobre los bonos a 100 años

Un tweet del Ministerio de Finanzas fue el origen detrás de la gran noticia económica del día. “Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo", informó el Ministerio de Finanzas comandado por Luis Caputo a través de su cuenta en la red social del pajarito. La oferta representa el bono más largo de la historia del país y su lanzamiento no tardó en hacerse resonar en los mercados internacionales.

“Bien por ellos”, le dijo Michael Roche, un estratega de renta fija para Seaport Global Holdings LLC, a la agencia de noticias Bloomberg. El especialista, que recomendó al medio norteamericano adquirir los nuevos títulos nacionales, agregó: “Los spreads son bajos y parecen estancados, por lo que deberíann bloquearlos durante el mayor tiempo posible”.

Según una fuente cercana al asunto consultada por los autores del artículo, los certificados de deuda rondarían el valor de los U$S 0,90 y pagarían una tasa cercana al 8,25 por ciento, mientras que los bancos colocadores de la operación serían, en un principio y entre otros, el Citi y el HSBC.

Guido Chamorro, un gerente de inversiones senior de Pictet Asset Management Limited –con sede en Londres– comentó a Bloomberg sobre la noticia: “El país no debería tener problemas para emitir deuda, dada la fuerte demanda de bonos de alto rendimiento en medio de tasas de interés suprimidas en el mundo desarrollado. La venta de una madurez tan larga puede ser parte de una estrategia de marketing para llamar la atención”.

Desde su perspectiva, la emisión de estos bonos es “publicidad gratuita”. “Te pone en la tapa del Finantial Times”, aseguró a la agencia.

Por otra parte, el medio estadounidense dijo a su vez que “algunos inversionistas estaban preocupados porque el rendimiento propuesto en la nueva emisión era demasiado bajo, dado que recientemente el país ha incumplido”. Sin embargo, Victor Fu, director de estrategia de mercados emergentes en Stifel Nicolaus & Co, sostuvo que “el mercado tiene poca memoria”. Finalmente, concluyó: “El acuerdo en sí no me preocupa, aunque los spreads de EM (países emergentes, por sus siglas en inglés) de varios años sí son un poco preocupantes. "