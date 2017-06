Placeres del fin del mundo, la propuesta invernal de Arakur Ushuaia Resort & Spa

Cae la temperatura y la Patagonia se alza como el destino vacacional por excelencia para disfrutar en familia, con amigos o en pareja. En la ciudad más austral del mundo, Arakur Ushuaia Resort & Spa, miembro de The Leading Hotels of the World, se prepara para conquistar a los viajeros con un menú de placeres que incluye paisajes increíbles, confort a todo lujo y gastronomía de alto nivel.

Situado dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén, se extiende sobre un balcón natural a 250 metros sobre el nivel del mar, rodeado de 100 hectáreas de bosques, fauna y flora nativa, destinadas a la preservación de la naturaleza. Los huéspedes ávidos de aventura pueden adentrarse de lleno en el imponente entorno recorriendo los senderos de la Reserva en circuitos guiados de trekking de diferentes dificultades y otras excursiones exclusivas.

Para los que prefieren la serenidad, el resort ofrece más de 110 habitaciones y suites de lujo, más espacios comunes pensados para el confort, con un diseño basado en las normas de la arquitectura sustentable. Se destaca el área de piscinas de 200 m2 de espejos de agua, con piscina deportiva de 17 metros, una piscina in & out con borde infinity y música subacuática, dos sectores hidrojets y deck exterior con dos hot tubs con capacidad para hasta diez personas. Además, salón de juegos, tienda de regalos, microcine y Fitness Center equipado con máquinas de última generación.

En materia gastronómica, Arakur Ushuaia Resort & Spa se distingue por una propuesta cosmopolita y sofisticada, enaltecida por las incomparables vistas de la naturaleza y la ciudad. En el Restaurant La Cravia pueden saborearse platos de la cocina nacional e internacional con servicio buffet y parrilla argentina a la vista o elección a la carta. El Lobby Bar, por su parte, es el lugar ideal para tomar un tradicional té patagónico o disfrutar de un menú de tragos y tablas fueguinas a la vuelta de un día de ski. Finalmente, para el amante del buen vino, la Cava ofrece una refinada carta para degustar los mejores varietales, acompañados de una selección de quesos y embutidos.

Arakur Ushuaia Resort & Spa se encuentra a 10 minutos del centro y el puerto de Ushuaia y a 20 minutos del aeropuerto internacional y el centro de ski Cerro Castor. La propuesta de alojamiento incluye desayuno buffet, shuttle sin cargo cada hora al centro de la ciudad y WIFI libre en habitaciones y áreas públicas.

Reservas e informes: + 54 (2901) 44 2901 / + 54 (11) 4781 4777 / reservas@arakur.com / www.arakur.com