Surinco adquiere la mayoría accionaria de Efire

Sur Investment S.A. (Surinco), liderada por Darío Epstein, acaba de adquirir la mayoría accionaria de Estructuras Financieras Regionales S.A. Su actual Presidente, Hugo Días Lourenco, queda así como accionista y CEO.

A través de esta inversión estratégica, Efire afirmó que busca expandir su foco de actuación, buscando identificar, conectar y crear valor entre empresas argentinas con potencial de crecimiento, y capital de riesgo internacional que quieren invertir en Argentina. El foco de actuación se centrará ahora en sectores como Energía (convencional y renovable), Infraestructura, Agronegocios, Turismo, Tecnología y Consumo Masivo.

A tal efecto, Surinco ha constituido un Advisory Board para apoyar a Hugo Días Lourenco en la gestión e identificación de oportunidades, integrado entre otros por: Pablo Haberer, ex Director McKinsey en Latinoamérica, Darío Epstein, ex Booz Allen, CNV y Leonardo Hansman ex Unión Bancaire Priveè Switzerland y Discount Bank and Trust Company Switzerland.

Surinco es una empresa fundada por Darío Epstein y Leonardo Hansman con el objetivo de brindar asesoramiento a clientes institucionales y empresas. Principalmente se focaliza en temas referidos a M&A, valuaciones y mercado de capitales.