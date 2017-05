40 años de Star Wars: cuánto ganó George Lucas gracias a Darth Vader

El barbudo y treintañero George Walton Lucas Jr. sí imaginó el fenómeno mundial que estaba desencadenando cuando estrenó Star Wars: Una nueva esperanza hace 40 años. Su ópera espacial en la que nos legó conceptos como los jedi y los sables de luz generó una revolución no solo en la industria cinematográfica con sus taquilla millonaria sino también en el mundo del merchandising. La franquicia logró comercializar desde lo más básico como remeras y libros hasta papel higiénico hasta ropa para perros. Lucas ya había previsto esto y, por eso, cuando negociaba con Universal Studios sobre la financiación de la película prefirió resignar dinero de su contrato para poder quedarse con los derechos de los productos.

Después de varios traspiés en la preproducción y una caótica filmación, que contaba con los hasta ese momento desconocidos Mark Hamill y Carrie Fisher, la película se estrenó en 1977 con un presupuesto de US$ 11 millones. Aunque directores de renombre, como Brian De Palma, le aseguraron a Lucas que la historia sería un fracaso, el Episodio I - ahora conocido como Episodio IV - fue un éxito de taquilla y recaudó US$786 millones mundialmente. Las otras dos producciones no tuvieron la Fuerza de la primera en las recaudaciones, pero contaron con escenas y diálogos que quedaron en la historia del cine como la inolvidable frase de Darth Vader a Luke Skwalker en El imperio contraataca.

A 16 años del estreno del último largometraje, el padre de la franquicia decidió contar la historia previa a la que todos ya conocíamos y estrenó la primera de una nueva trilogía, esta vez de precuelas. Aunque los warsies (fanáticos de Star Wars) se desilusionaron un poco con la calidad de los nuevos lanzamientos, la taquilla terminó siendo positiva. La gran noticia llegó en 2012 cuando Disney acordó comprar Lucasfilm, la productora de Lucas, por US$ 4.000 millones quedándose así con los derechos y proyectando un relanzamiento de la marca.

Darth Vader. La creación de George Lucas despierta pasiones sin importar la edad.

Según Forbes, Lucas embolsó alrededor de US$ 20.000 millones por ventas de merchandising en 38 años de vida de la franquicia. No solo se vendieron toneladas de productos de lo más variados, sino que también se crearon videojuegos y libros que expandían el universo. Después de que Disney haga oficial la adquisición, JP Morgan pronosticaba que esto podía aumentar un 200% la venta de merchandising de la compañía, números que la empresa del ratón veía con buenos ojos. La estrategia fue unificar las historias de todos los productos que llevaran el sello de Star Wars y convertirlo en canon oficial desde ese momento. Los comics o novelas gráficas que relataban el trasfondo de algunos personajes o llenaban agujeros narrativos de las películas pasarían a llamarse Star Wars Legends en 2014 – abandonando el nombre de Star Wars Universo Expandido – y dejarían de ser considerados canon oficial.

Disney tenía muchos planes para la franquicia por lo que decidió relanzar una nueva trilogía de películas y spin-offs, además de hacer un reboot de los libros y videojuegos. Durante 2015 se vendieron alrededor de 2 millones de libros y se vendieron productos envasados con licencia oficial por casi US$ 243 millones. La marca estaba más vigente que nunca y la prueba fehaciente fue el gran éxito de taquilla del episodio VII El Despertar de la Fuerza – se estrenó en diciembre de 2015 - que unió a un nuevo grupo de jóvenes héroes como Rey, Finn y Poe Dameron con los clásicos Luke Skywalker, Leia y Han Solo. Con US$2.068 millones de recaudación mundial, se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia y generó un gran impulso en la industria del merchandising.

Battlefront, uno de los videojuegos más icónicos de la franquicia, tuvo su gran regreso al mercado, esta vez con una historia ligada a la nueva trilogía. En solo dos meses en las estantería le reportó ventas por US$ 660 millones a Electronic Arts, dueña de la licencia para comercializar estos productos por 10 años. Por su parte, la editorial Del Rey, subsidiaria de Penguin Random House especializada en ciencia ficción, estableció un nuevo acuerdo con Disney. La compañía había acompañado el proyecto de Lucas desde 1976 cuando publicó la primera novela que relataba los hechos de Una nueva esperanza y, según el sitio oficial de Star Wars, la editorial había vendido más de 75 millones de libros hasta 2014.



En 2016, el estreno de Rogue One: Una historia de Star Wars, el primer spin-off de la franquicia, volvió a movilizar al mercado. Durante ese año, según un informe de la consultora NPD Group, se vendieron juguetes con los personajes de la saga por US$ 760 millones en Estados Unidos, superando las US$60 millones en ventas del año anterior. Asimismo; Marty Brochstein, vicepresidente senior de relaciones con la industria e información de la Asociación Internacional de Vendedores de Mercancía licenciada, le aseguró a Forbes que esta nueva etapa de oro de la marca fue vital para lograr que el sector creciera un 4% y llegue a facturar US$ 262.000 millones.

La historia de una galaxia muy, muy lejana aún no terminó. El calendario de películas a estrenar cuenta con varios proyectos empezando con el episodio VIII Los últimos jedi que llegará a las salas en 2017. Para el próximo año ya comenzaron las grabaciones del spin-off centrado en Han Solo, personaje que popularizó Harrison Ford y ahora quedó en manos del joven Alden Ehrenreich.

Por otro lado, hay director confirmado para el Episodio IX que se estrenará en 2019 y cerrará la trilogía que comenzó en 2015. Disney también aprovechó para anunciar una inversión de US$1.000 millones para construir una expansión de Star Wars en uno de sus parques que recién estará abierto al público dentro de dos años. La franquicia, que le debe un 40% de su facturación al merchandising, continúa su rumbo.

