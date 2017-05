Cómo hace Michael Jordan para facturar más que LeBron James

En abril de 2003 disputó su último juego como profesional para los Washington Wizards, sin embargo, Michael Jordan continúa siendo una gran usina de negocios a 14 años de haberse retirado. Su marca, Air Jordan, le genera más ingresos anuales que los que perciben estrellas como LeBron James o Stephen Curry, además de dominar el mercado del calzado deportivo con un 64 por ciento del market share.

La compañía subsidiaria de Nike que tiene como figura al ex astro de la NBA registró US$ 2.800 millones de ingresos en el ejercicio fiscal de 2016. Esto implicó un crecimiento del 18% con respecto al año anterior, doblando la cifra que genera Nike en el básquet.

Según el diario El País, se estima que entre un 4% y un 5% de lo que genera la marca va directo al bolsillo de la leyenda de los Chicago Bulls. Si tenemos en cuenta este dato, el oriundo de Brooklyn habría embolsado US$ 120 millones en 2016, muy lejos de los US$ 77,2 millones que ganó LeBron James ese año. La empresa con base en Oregón, Estados Unidos, se alió con un joven Jordan en 1984 con un contrato de US$ 250.000 anuales durante cinco ejercicios, una cifra que parece mínima comparada con lo que hoy genera la marca.

La faceta empresarial del número 23 más famoso no se detuvo y en 2006 compró una participación minoritaria de los Charlotte Bobcats. Cuatro años después, se convirtió en dueño de la franquicia que en 2014 pasó a llamarse Charlotte Hornets.

Air Jordan intenta extender su influencia hacia otros deportes, por eso Neymar Jr. utilizó botines de esa marca en los últimos Juegos Olímpicos. Al parecer, el objetivo de la compañía es superar los US$ 4.500 millones en 2020 y apuntalar su dominio gracias al acuerdo de Nike para ser proveedor oficial de la NBA.