En el mundo financiero, presumir estar a la cabeza de este ránking no es un asunto menor. Los 10 managers de fondos de inversión que más ganaron en 2016 son objeto de admiración -y de estudio- por los brokers y analistas de todos los mercados.

En el puesto número 10 está Israel Englander, manager de Millennium Management, y quien en 2016 ganó US$ 410 millones.

En el 9° lugar está David Shaw, de D. E. Shaw Group, con US$ 415 millones y, en el octavo, Michael Hintze, de CQS, con US$ 450 millones.

El relevamiento fue realizado por Alpha Institucional Investor's, y sitúa en su listado a un viejo conocido de la Argentina: el dueño de Elliott Management, Paul Singer, quien litigó contra el país en la época de los Fondos Buitre. Singer ganó, durante 2016, US$ 590 millones, y se ubicó en el séptimo puesto.

Mientras tanto, en el sexto puesto se encuentra Kenneth Griffin, manager de Citadel, con US$ 600 millones, y en el quinto y cuarto están David Tepper, de Appaloosa Management, con US$ 700 millones, y David Siegel, de Two Sigma, con US$ 750 millones. Esa misma posición la ocupa John Overdeck, de Two Sigma, con US$ 750 millones

Finalmente, el segundo lugar es para Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates y conocido por su filosofía de “transparencia radical”, quien cerró US$ 1400 millones el 2016.

El puesto número uno es para James Simons, manager de Renaissance Technologies, con una ganancia de US$ 1600 millones.