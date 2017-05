Semana de la Coctelería: días, bares, horarios y todo lo que tenés que saber

El revival de los bartenders como figuras protagonistas de la noche porteña tiene su máxima expresión en la Semana de la Coctelería, un evento que pretende promover durante una semana la cultura de los bares de cocktails. En esta nota, días, horarios y actividades a tener en cuenta para disfrutar de este festejo.

¿Por qué se realiza?

Argentina tiene una larga tradición en la materia. Entre las décadas de 1930 y 1960, bartenders como Santiago “Pichín” Policastro (autor del icónico libro Tragos Mágicos), Rodolfo San, Manuel Otero “Manolete” Rey (recordado por la pantalla de Buenas Tardes Mucho Gusto), Raúl Echenique, Enzo Antonetti y Eugenio Gallo, entre muchos otros, pusieron a la coctelería nacional en el podio mundial. Hoy, una nueva generación de bartenders reedita aquella época de oro, con el objetivo de darle una nueva vida y nuevas formas.

¿Cuándo y dónde?

La tercera edición de la Semana de la Coctelería tendrá lugar del 13 al 20 de mayo de 2017. En total, cerca de 50 bares y decenas de bartenders formarán parte de esta movida.

¿Por qué hay que ir?

Durante toda la semana, los mejores bares de la ciudad ofrecerán una carta especial de cócteles propios a valores promocionales. Cada día se sucederán también clases maestras para amateurs y aficionados que quieran aprender sobre el mundo de las bebidas, además de otros eventos lúdicos y educativos. Este año, como novedad, habrá talleres especiales para profundizar en el entendimiento de la coctelería. “El mundo del Martini”, “Variaciones sobre el Old Fashioned”, “Coctelería con cafés cold brew”, “Cocinando en la barra”, son algunos de los temas que se abordarán.

Otra novedad 2017 son los eventos pop up. Acciones únicas, de una sola noche, en lugares elegidos, con bartenders invitados, djs y propuestas originales. Se suman así LAB Tostadores de café, Green Bamboo, Perón Perón y Chochán, entre otros. A su vez habrá exclusivos recorridos a pie, uniendo tres bares distintos de forma temática y conceptual.

¿Qué no te podés perder?

La Semana de la Coctelería contará con dos eventos especiales: una gran apertura, en conjunto con Gruppo Campari, y un cierre festivo, junto a Jägermeister.

¿Qué bares participan?

878, Alvear Art, Anasagasti, BASA, Belushi, Boticario, Bradley, Brandon, Brukbar, Café Rivas, Casa Cruz, Congo, Doppelgänger, Duarte, Eter Club, Festival, Florería Atlántico, Pony Line (Four Seasons), Gran Bar Danzon, The Harrison, Johnny B Good, La Calle, Las del Barco, Leit Motiv, Los Galgos, Low, Luzmala, Milo Lockett, Mundo Bizarro, Nápoles, Negroni, Oak Bar (Park Hyatt Palacio Duhau), Portezuelo, Presidente, Puerta Uno, Rey de Copas, Sheldon, Shout Brasas & Drinks, Café Arroyo (Sofitel Buenos Aires), Soria, Suspiria, The Library Lounge (Hotel Faena), The Steve, Uptown, Verne, Victoria Brown, Wherever, White Bar (Hotel Madero).

¿Y qué empresas auspician el evento?

CCU (Mistral)

Dellepiane (Botrán, Gin Mare, Golden Age)

Diageo (Johnnie Walker Black Label, Tanqueray y Ketel One)

Fratelli Branca (Fernet Branca, Carpano)

Grupo Cepas (Jack Daniel's, Gancia, Bacardi, Bombay Shapphire)

Gruppo Campari (Campari, Cynar y Cinzano1757)

Moët Hennessy Argentina (Glenmorangie, Hennessy)

Norton/Premier (Tullamore Dew, Jim Beam)

Pernod Ricard (Chivas Regal, Havana Club, Absolut)

Peters Hermanos (Ginebra Llave)

Phaedrus (Jägermeister, Compass Box, Martin Miller, Cocchi)

¿Quién organiza todo?

BAC (Buenos Aires Cóctel) es una comunidad de profesionales apasionados por la industria de bebidas. Fue creada y es dirigida por Martín Auzmendi, Rodolfo Reich y Agustín Camps.

Otra información importante

Todos los eventos son en exclusiva para mayores de 18 años. El ingreso a cada bar es libre y acorde a la política de cada lugar. En el sitio web www.BACoctel.com.ar habrá una agenda con todos los eventos especiales, incluyendo apertura y cierre, de la semana. Para poder participar de ellos, en muchos será necesario inscribirse con anticipación a través de la página oficial. Podés seguir la actualidad del evento a través de sus redes: @bacoctel en Twitter e Instagram o /bacoctel en Facebook.