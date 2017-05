Origen y destino de los U$S 61 mil millones que más de 300 empresas quieren invertir en el país

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) reveló hoy que desde el 11 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril pasado se registraron en la Argentina 455 anuncios de inversión de 355 empresas, 178 de ellas extranjeras (en su mayoría europeas), por un total de U$S 60.920 millones. Los datos fueron consolidados por la Agencia en la primera entrega del Mapa de la Inversión en la Argentina, una herramienta interactiva dedicada a recopilar los anuncios de inversiones por origen, destino, montos y sectores.

Según el trabajo, un cuarto de las inversiones que se dieron a conocer correspondió al sector de Petróleo & Gas por U$S 14.700 millones, "marcando un importante dinamismo en los primeros cuatro meses de este año en el que se anunciaron U$S 5.500 millones, principalmente destinados a Vaca Muerta". En tanto, el sector de Energía (incluyendo renovables) recogió proyectos por U$S 10.400 millones; Minería por U$S 7.500 millones y Telecomunicaciones, Medios y Tecnología por U$S 6.800 millones.

La AAICI estimó que "la inversión en estos rubros implica un avance en distintos tipos de infraestructura y sectores que harán de la Argentina un país más productivo y competitivo, generando más y mejores empleos". Segun señaló la Agencia en un comunicado, "el buen clima de negocios y las mejores expectativas que generó el Gobierno permitieron un fuerte incremento en los anuncios de inversión, duplicando la performance de los últimos años", ya que entre 2012 y 2015 los anuncios de inversión "promediaron los U$S 25.000 millones anuales".

El trabajo señaló que 40 por ciento de los montos anunciados (248 proyectos por U$S 24.480 millones) corresponden a 177 empresas argentinas, mientras que el resto fue anunciado por 178 empresas extranjeras que se comprometieron a encarar 207 proyectos de inversión por U$S 36.440 millones. En cuanto al desagregado del origen externo, 36 por ciento proviene de empresas europeas, principalmente de España; 15 por ciento de empresas de los Estados Unidos; 15 por ciento de América latina; 15 por ciento de empresas canadienses y 7 por ciento de China y Japón.

"La elaboración de este Mapa de la Inversión ayuda a dar transparencia y confianza al mundo inversor y también al empresariado argentino", afirmó el titular de la AAICI, Juan Procaccini. El trabajo resaltó que "todos los anuncios de inversión también tienen un carácter federal, ya que casi todas las provincias presentan proyectos de suma importancia para su economía regional", aunque el grueso de la inversión (U$S 16.600 millones) se anunció en conjunto para la CABA y la provincia de Buenos Aires, mientras que otros U$S 10 mil millones serán destinados a la provincia del Neuquén.

Hacer click en el botón "Full Screen" ubicado en el extremo inferior derecho del mapa para verlo en pantalla completa.