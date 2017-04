Quiénes son los argentinos que más ganan en el fútbol de Estados Unidos

En una medida por volver más transparentes los negocios en el fútbol, el sindicato de jugadores de la Major League Soccer (MLS), la liga estadounidense de fútbol, publica todos los años el salario de todos los planteles.

En el caso de los jugadores argentinos que militan allí, Diego Valeri, ex jugador de Lanús y actual figura de Portland Timbers, se ubica como el argentino mejor pago de la liga. Además, su nombre se coló en el top ten ubicándose por debajo de algunas estrellas como Kaká, Andrea Pirlo y Bastian Schweinsteiger.

El brasileño que supo brillar en el Milan y el Real Madrid se quedó con el primer puesto por tercer año consecutivo con un salario anual de US$ 7.167.500 en el Orlando City, mientras que Valeri tiene un sueldo de US$ 2.607.500 por temporada.

Pura alegría. Diego Valeri, con los brazos abiertos, festeja un gol en la liga estadounidense.

Dentro de los jugadores argentinos, el segundo puesto es para Maximiliano Moralez. El ex Vélez y Racing Club llegó al New York City FC proveniente del fútbol mexicano en 2017 y arregló una paga de US$ 2 millones al año. Otro de los que recaló este año en la liga estadounidense es Sebastián Blanco que completa el podio de los argentinos mejor pagados con un sueldo de US$ 1.075.000.

El top 5 lo completan Federico Higuaín del Columbus Crew con un salario de US$ 1.050.000 y el ex Argentinos Juniors, Matías Laba, que gana US$ 885.500 por temporada jugando para los Vancouver Whitecaps.

Cabe recordar que la MLS tiene un tope salarial para los equipos, sin embargo, en 2007 se creó la “Regla del Jugador Franquicia” que permite fichar jugadores de renombre que estarán excluidos de este límite presupuestario. Esta reglamentación es popularmente conocida como “Ley Beckham”, ya que fue el jugador inglés el primero que hizo uso de esta regla. Además de los que integran el top 5, los argentinos que fueron designados como “jugador franquicia” son: Ignacio Piatti en Montreal Impact, Hector Villalba en Atlanta United y Gonzalo Verón en New York Red Bulls.