Qué países gastaron más en Defensa el año pasado (y cuánto gastó cada uno)

El gasto militar volvió a crecer a nivel global. Por segundo año consecutivo, el dinero invertido en las áreas de Defensa de cada gobierno alrededor del mundo superó al del período anterior. Así lo devela un relevamiento realizado por el SIPRI (el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, por sus siglas en inglés), el cual contabilizó un desembolso de U$S 1.686 billones para esos fines durante 2016 en todo el mundo. Sin embargo, de ese total, un 81 por ciento de los fondos provino de los 15 países que más gastaron.

A la cabeza se ubicó Estados Unidos, que invirtió U$S 611 mil millones en gastos militares, más de un tercio (36%) de lo desembolsado a nivel mundial. Según el SIPRI, al gigante de América del Norte le siguieron China, con un gasto de U$S 215 mil millones; Rusia, que utilizó U$S 69,2 mil millones para estos fines; y Arabia SaudÍ, país que destinó U$S 63,7 a este tipo de gasto.

India y Francia gastaron en promedio U$S 55,8 mil millones en cada caso. A estos países le siguió en importancia el gasto de otras potencias como el Reino Unido (U$S 43,3 mil millones), Japón (U$S 46,1 mil millones), Alemania (U$S 41,1 mil millones) y Corea del Sur (U$S 36,8 mil millones). El top 15 lo completaron, por su parte, los gastos de Italia (U$S 27,9 mil millones), Australia (U$S 24,6 mil millones), Brasil (U$S 23,7 mil millones), los Emiratos Árabes Unidos (U$S 22,8 mil millones) e Israel (U$S 18 mil millones).

Para el instituto europeo a cargo de este estudio, las tendencias y los patrones en gasto militar variaron considerablemente entre regiones. “El gasto continuó creciendo en Asia y Oceanía, en Europa oriental y central y en el norte de África; y en contraste, cayó en América central y en el Caribe, en Oriente Medio (en base a los países de los cuales se dispone de datos), en América del sur y en África subsahariana”, dice su comunicado.

Si se compara el gasto de cada país entre los años 2015 y 2016, muchos de ellos destacan por su fuerte incremento, mientras que otros hicieron descender considerablemente a esa cifra. Estados Unidos, por ejemplo, aumentó un 1,7 por ciento su inversión en Defensa a nivel interanual; un porcentaje mucho menor al 5,4 por ciento de China, el 5,9 por ciento de Rusia o el 8,5 por ciento de India. Por su parte, en cambio, Arabia Saudí hizo descender su gasto militar un 30 por ciento con respecto a 2015.

Aunque en Estados Unidos el gasto militar volvió a crecer después de una larga temporada de descensos, todavía se encuentra un 20 por ciento más bajo con respecto a 2010, su periodo más álgido.

Entre sus conclusiones, el SIPRI destacó que el gasto militar de 2016 representó el 2,2 por ciento del PBI global. Oriente Medio (para los países de los cuales se dispuso de datos) fue donde este gasto representó un porcentaje más alto del PBI, con un promedio del 6 por ciento, mientras que el porcentaje más bajo fue en América, con un 1,3 por ciento del PBI.

Centroamérica, el Caribe y Sudamérica combinados bajaron un 7,8 por ciento su inversión en Defensa, hasta acercarse a niveles correspondientes a 2007. La caída se explica en gran parte por las reducciones en gasto de los países exportadores de petróleo como Ecuador, México, Perú y Venezuela –país en el que el gasto militar descendió un 56 por ciento a nivel interanual–. El gasto de Brasil continuó cayendo, según el instituto, principalmente como resultado del empeoramiento de la crisis económica.