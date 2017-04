Así es el nuevo Porsche coupé que llegó a la Argentina

Los fanáticos de la velocidad -y aquellos con bolsillos abultados- se emocionaron en los últimos días con uno de los lanzamientos más esperados: los Porsche Porsche 911 Turbo y 911 Turbo S (tanto en sus versiones coupé y cabrio). Los vehículos representan el tope de gama del modelo 911 en la Argentina (conocida como generación 991 Mk2).

Si de velocidad se trata, el 911 Turbo puede ir de 0 a 100 km/h en 3 segundos (en su versión cabrio, 3,1) y alcanzar los 320 km/h . Por su parte, el 911 Turbo S acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos (en el modelo cabrio, 3,0) y alcanza los 330 km/h.

Sin embargo, los precios pueden desestimar la compra de más de un fierrero. El 911 Turbo Coupé cuesta US$ 440.000. El 911 Turbo Cabrio, US$ 470.000. El 911 Turbo S Coupé, US$ 515.000 dólares. Y el 911 Turbo S Cabrio, US$ 550.000.

