Para qué vuelos conviene canjear las millas de viajero frecuente

Decidir si conviene usar las millas adquiridas de vuelos pasados para sacar un pasaje nuevo o si invertir en este último para seguir sumando puntos es, en la mayoría de los casos, una elección tomada al azar. Sin embargo, un reciente estudio del sitio de finanzas personales NerdWallet asegura que el valor de cada milla varía según la fecha, la distancia y hasta el asiento del ticket a canjear.

Según un artículo publicado en el medio digital Quartz, el informe de NerdWallet analizó 320 viajes distintos a las 20 rutas más populares –10 domésticas y 10 internacionales– desde aeropuertos estadounidenses, junto con el valor de los puntos de los programas de viajero frecuente de las aerolíneas American, Delta, United y Southwest.

Para calcular el valor de las millas, el sitio sobre finanzas tomó el precio de los vuelos en cuestión y los dividió por la cantidad de puntos a los que se igualaba el ticket. Por ejemplo, un pasaje de U$S 4.000 o 25 mil puntos, cada milla vale U$S 0,016; cifra que, según el estudio, es mejor que la que ostenta el promedio de los vuelos domésticos, de U$S 0,01.

Entre otras conclusiones, el informe descubrió a su vez que los puntos valen más cuando se los canjea por un ticket en clase turista fuera de temporada (U$S 0,0108) que aquellos por vuelos en temporada alta (U$S 0,0103). Por su parte, las millas por vuelos fuera de estación dentro de los Estados Unidos y en clase ejecutiva o primera clase valen alrededor de U$S 0,0086.

Del mismo modo, NerdWallet descubrió que si quiere viajar desde los Estados Unidos a Santiago de Chile o a algún estado norteamericano, los puntos para vuelos en clase turista valen casi siempre lo mismo: cerca de los U$S 0,01. En cambio, no sucede lo mismo cuando se quiere viajar en un asiento superior. Las millas para vuelos en primera clase que no cubren más de 1.000 millas valen en promedio U$S 0,0072, mientras que aquellas utilizadas en tickets de viajes que superan esa distancia tienen un valor de U$S 0,0113.

Por último, NerdWallet brinda una recomendación final. Si los puntos se están por vencer, siempre es mejor usarlos, no importa cuán bajo sea su valor.