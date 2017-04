El grupo aéreo boliviano Amaszonas planea instalarse en el país y volar sobre 15 rutas

Primero fueron las low cost de fondos nacionales y extranjeros. Después, aerolíneas del mismo tipo pero de la talla de Level, de los mismos dueños de Iberia y British Airways. Ahora, y tras el anuncio de la llegada del primer avión de Flyest, otra aerolínea ligada a Air Nostrum (franquicia de Iberia y ex asociada de Sol Líneas Aéreas), anunció su llegada al país. Se trata de la filial paraguaya de Amaszonas, la aerolínea boliviana que vuela a 22 destinos de la región y tiene presencia en Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, y próximamente, aseguran, Brasil.

Sergio de Urioste, presidente ejecutivo del grupo, embarcó hoy a las 7:10 horas el primer vuelo desde Asunción hasta Buenos Aires operado por la aerolínea que dirige. Además de inaugurar este servicio, que tendrá una frecuencia de 2 veces al día –y al que el próximo 4 de mayo se sumarán aquellos que conecten la ciudad de Salta con la capital paraguaya y la ciudad de Iquique, en Chile–, el empresario boliviano llegó al país con otros objetivos: entre ellos, el de adelantar sus intenciones de abrir una filial de Amaszonas en el país y sumar 15 rutas a su mapa.

“Tenemos mucho interés en poder entrar a la Argentina y es muy probable que nos presentemos a una audiencia pública que será, estimamos, el próximo mes, para poder atender algunas rutas que pensamos que podemos atender con nuestro modelo de negocios”, expresó de Urioste en un encuentro con la prensa en el que Apertura.com estuvo presente. Según declaró su CEO, Amaszonas quiere utilizar rutas que ya tiene adjudicadas– “a partir de convenios bilaterales entre países o acuerdos regionales” – y obtener otras nuevas para operar vuelos que conecten las ciudades de Asunción y Montevideo con Córdoba, Rosario, Tucumán, Resistencia y Puerto Iguazú.

de Urioste detalló que su intención es sumar a su operación “rutas que pensamos que todavía necesitan ser atendidas y donde la competencia no va a ser muy grande; queremos atraer a nuevos pasajeros, especialmente en las rutas donde hay necesidad, que creemos que serán la mayoría entre puntos fronterizos y donde no se compita o moleste mucho a otras empresas”.

A la hora de diferenciarse de otras compañías que están llegando al país, el ejecutivo comentó: “Las low cost son muy buenas para atender destinos de alta densidad, pero dejan de lado otros destinos donde su modelo no funciona, y ahí es donde nosotros entramos. Para nuestro modelo de negocios, un pueblito de 1 o 2 millones de habitantes funciona muy bien, y esos son lugares que otras aerolíneas han dejado de lado, como Azul, Latam y Gol”.

Luego, aunque definió a su compañía como “un híbrido” y no como una low cost, destacó: “Tratamos de tener tarifas accesibles, y para tener tarifas accesibles realmente hay que cuidar mucho los costos, por eso no ofrecemos más que una soda”. Del mismo modo, agregó que su principal diferencial será trabajar en la conectividad entre mercados de baja densidad. “Antes todo el norte de la Argentina tenía que bajar a Buenos Aires para irse al mundo”, ejemplificó.

Sobre su vínculo con AirNostrum y las posibilidades de adquirir una aerolínea local (el nombre Amaszonas sonó fuerte cuando comenzaron a rumorearse posibles compradores de la ex Sol Líneas Aéreas), declaró: “Con la gente de AirNostrum somos socios específicamente en el tema de Paraguay, aunque estamos viendo la posibilidad de ser socios en otros emprendimientos o en los que tenemos actualmente, y estamos pensando en hacer algo con Flyest también; no hemos hablado de comprar la línea aérea, pero hasta el momento nos llevamos muy bien, somos muy buenos socios, y podría ser que algo se pueda hacer”.

El segundo vuelo del grupo Amaszonas a Buenos Aires se ofrecerá al pública a una tarifa promocional de U$S 274 por un ticket de ida y vuelta, o cercana a los U$S 200 por un pasaje one way. En relación al primero, entre los aeropuertos de Carrasco y Aeroparque, el empresario boliviano auguró: “Si entre La Paz y Santa Cruz tenemos de 10 a 12 vuelos al día, y acá hoy tenemos 3 vuelos al día entre Montevideo y Buenos Aires, pensamos que podríamos aumentarlos a 7 u 8”.

Creada en el año 1999, la compañía está atravesando las últimas fases de un plan que busca poblar su flota de aviones Bombardier CRJ 200, de origen canadiense y de 50 plazas, y ampliar hasta llegar a las 25 aeronaves para diciembre de 2018. Hoy, la aerolínea tiene acuerdos con AirEuropa, Copa Airlines, Gol, y Aerolíneas Argentinas; lista que, según sostienen desde la empresa, está en proceso de alargarse.

@ @CaroPotocar