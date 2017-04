Para 8 de cada 10 argentinos, tener un espacio de relax en el trabajo los haría más productivos

El sueño de muchos de contar con los livings recreativos que irrumpen en las oficinas de gigantes como Google e IBM es una realidad para muy pocos a nivel local. Así lo reveló un estudio de Adecco Argentina, la filial de la reconocida consultora en Recursos Humanos, en el que más del 80 por ciento de los argentinos consultados afirma que contar con un espacio de esparcimiento dentro de su lugar de trabajo contribuiría a mejorar su rendimiento laboral. Una condición con la que, según el mismo informe, un 70 por ciento de las empresas no cumple.

Con el foco puesto en el descanso y la productividad de los trabajadores durante su jornada laboral, el relevamiento posiciona al deporte como la actividad elegida por un tercio de los encuestados para despejar la mente del trabajo, mientras que otro 20 por ciento prefiere charlar con colegas o amigos, y otros dos de cada diez, escuchar música.

Por su parte, un 12 por ciento se despeja con un libro; otro 9 por ciento con una infusión; y un 6 por ciento, durmiendo la siesta.

Frente a este panorama, sin embargo, sólo un 20 por ciento de los consultados no buscaría trabajo en empresas que no ofrezcan algún espacio para distenderse, mientras que un 80 por ciento no toma en cuenta esto al momento de encontrar una empresa para trabajar. Más allá de estos datos, el 72 por ciento afirma que le encantaría contar con un lugar de esparcimiento, a un 17 por ciento le resulta indistinto, y el restante 11 por ciento no lo encuentra necesario.

Sobre este asunto, hay un universo de argentinos que puede considerarse afortunado. En ese sentido, según Adecco Argentina, un 26 por ciento de los encuestados tiene una cocina o cafetería amplia para hacer un break, un 10 por ciento cuenta con un sector de sillones para relajarse un rato, un 8 por ciento tiene a disposición espacios al aire libre, y sólo un 1 por ciento tiene un espacio de lectura.

Además, al 70 por ciento de los encuestados les gustaría que su empresa desarrolle actividades en equipo dentro del horario laboral, como torneos deportivos o actividades artísticas, entre otras. Y con respecto a la actividad física, un 85 por ciento dice que le gustaría poder tener un gimnasio dentro del trabajo, o bien un beneficio para poder asistir a uno cercano.

El estudio, realizado en marzo de 2016, cubrió todo el territorio argentino y contó con la participación de 1.085 personas.