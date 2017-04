Las 7 cosas que tenés que saber sobre los ETFs

Con la modificación de la ley de fondos comunes -propuesta en la reforma de la ley de mercado de capitales- se incluiría la posibilidad de armar fondos que replican índices, llamados ETF (Exchange Traded Funds), y fondos especiales para inversores calificados.

Los siete puntos que tenés que conocer:

1) Un fondo cotizante (ETF) es similar a un fondo común de inversión pero cotiza en la bolsa de Estados Unidos como si fuera una acción.

2) Una de las principales ventajas es la posibilidad de diversificación que ofrecen con bajos costos de administrado.

3) Entre las diferencias con los fondos comunes de inversión se encuentra la liquidez intradiaria. Pueden operarse en cualquier momento y no obligan a un monto mínimo de inversión ni a un plazo.

4) Al replicar todo tipo de activos, los ETF ofrecen variadas alternativas que permiten a los inversores adaptarlos a su estrategia.

5) Tienen bajos costos porque no requieren de un administrador para maximizar su rentabilidad. El costo anual de administración es más bajo que el de un fondo local que invierte en Estados Unidos: entre 0.09% y 0.62% para los ETF vs 2%. Aunque Martínez Burzaco avisa que algunos tienen costos adicionales y pueden no tener el respaldo de los activos subyacentes en su totalidad.

6) Son simples: es fácil de entender cuánto dinero se gana, ya que solamente se replica el rendimiento del activo o índice subyacente.

7) Los ETF no cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Para adquirirlos debe tener operatoria en el mercado de Estados Unidos.

“Sería interesante permitir el acceso a estos instrumentos porque es una forma de diversificar la cartera a solo clic de distancia. Funcionan muy bien dentro del esquema de los inversores que recién comienzan dada la simplicidad de su operatoria y el menú de oportunidades”, opina Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global.

Según Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de Invertir Online, una de las modificaciones que se espera con ansias en la ley de mercado de capitales es la introducción del asesor global de inversiones, la cual da marcha atrás con la prohibición de que un agente o productor local ofrezca productos del exterior como los ETF. Para invertir en estos fondos cotizantes, Bianchi avisa que no es conveniente operar por menos de US$ 50.000 –más allá de que por US$ 10.000 sea posible hacerlo-, ya que la apertura de la cuenta en el exterior implica costos extras vinculados a las transferencias de fondos hacia y desde la cuenta.

En cuanto a los perfiles, Martínez Burzaco afirma que en Wall Street hay ETF para todos los perfiles de riesgo. “Desde los más moderados, como los ETF que invierten en bonos o siguen un índice diversificado de acciones, como el SPY, o los de apuestas más especulativas a través de los ETFs apalancados que replican a la baja o al alza x2 o x3 el activo subyacente en cuestión”, agrega.

¿Cuándo saldrá la ley? Todavía es una incógnita en el ambiente, aunque Martínez Burzaco anticipa que será una “dura batalla en el Congreso”: “A pesar de que se avanza en el sentido correcto hay mucha desinformación sobre el mercado de capitales en general y prejuicios, por lo que los políticos de la oposición seguramente querrán imponer más cuestiones ​de interés político personal que de visión económica de largo plazo de Argentina”, sentencia.

Lionel Modi, miembro de CFA y gerente de Inversiones de Orígenes Seguros de Retiro, estima que las potenciales reformas que se están promoviendo en el sector generarán un cambio profundo en las inversiones, aunque todavía quedan muchos desafíos por delante y regulaciones a resolver antes de que esté en funcionamiento. “La CNV está haciendo un trabajo muy importante en la actualización de estándares a nivel internacional”, mencionó en una charla sobre ETFs en la UCEMA como uno de los primeros pasos para la modernización del mercado.

En el mundo la herramienta existe desde los 90, aunque su mayor desarrollo se está dando en los últimos años, según explicó Joanne Hill, líder de Institutional Investment Strategy en ProShares, en la charla que ofreció UCEMA. Mientras tanto, en Argentina -más allá del atraso del que hablan los especialistas- el camino parece mostrar signos de apertura en términos de nuevas herramientas para operar en el mercado de capitales.

