Qué pueden aprender los ejecutivos de Roger Federer

Roger Federer, considerado por grandes analistas el mejor tenista de la historia, reapareció en el circuito tras seis meses de recuperación de una operación de rodilla y dejó al mundo boquiabierto. Con 35 años y en una etapa de la vida en que muchos atletas deciden ponerle fin a su carrera, Roger Federer se reinventó.

Cuando en agosto del año pasado supe de su lesión, pensé que era el fin de la carrera del suizo. Resignado a no poder disfrutarlo en esos partidos memorables contra los mejores del mundo, en rueda de amigos todos coincidimos en que no era la forma en que debía retirarse el más grande de todos los tiempos.

Pero como en tantas oportunidades durante su extensa carrera, el más grande sorprendió a todos, se recuperó y volvió al ruedo. A la fecha acumula 19 victorias y una única derrota, una racha que le llevó a ganar los tres grandes torneos disputados hasta el momento: el Abierto de Australia, Indian Wells y Miami.

Los deportistas de elite, así como los ejecutivos de primer nivel, son hombres de carne y hueso que si bien es verdad que nacieron con algunos talentos, han trabajado muy duro para llegar donde están. La competencia deportiva en el más alto nivel es una poderosa metáfora del ambiente de negocios y podemos encontrar algunos paralelos sorprendentes. Estos son sólo algunos:

Deportistas y ejecutivos luchan ferozmente por sobresalir.

Victorias y derrotas se deciden por pequeños márgenes.

Sus carreras profesionales están condicionadas al logro de objetivos.

Perseverancia y resiliencia frente a las derrotas son vitales para llegar y mantenerse.

Pues bien, entonces qué podemos aprender del gran Roger.

Para ser exitoso en tu carrera profesional vas a necesitar poder reinventarte

Federer, se tomó el tiempo para recuperarse de su lesión, planificó su retorno a las competencias, cambió aspectos esenciales de su juego, entrenó con mucha dedicación y humildad para sorprender a sus rivales con su nuevo estilo de juego. Junto con su equipo tenían la convicción de que si conseguía jugar de esa manera bajo presión, tendría una ventaja competitiva sobre sus rivales. En declaraciones posteriores a su victoria en Australia, comentó: “Debía pegarle a la pelota cuando sube para neutralizar el efecto que le impone Nadal y poder quitarle tiempo de reacción y precisión. Siempre agresivo, durante todo el partido. Aun cuando esté defendiendo, debo hacerlo en forma agresiva”.

Aquellos ejecutivos que quieran reinventarse podrían comenzar por hacerse estas preguntas:

¿Qué necesito aprender personalmente para poder “reciclarme”?

¿Qué hábitos, creencias y pensamientos tengo que cambiar, que me sirvieron para llegar hasta aquí pero que ya no me sirven para seguir avanzando?

¿Confío en mi equipo de trabajo para llevar adelante los cambios que necesito hacer? ¿Necesito invertir en prepararlos mejor o tal vez tengo que tomar la decisión de cambiar alguno de los integrantes?

¿Qué puedo delegar y en quien para ser más productivo?

Durante la jornada laboral, saber dosificar y regenerar la energía.

La capacidad de rendir al máximo bajo una presión casi inhumana es una de las fortalezas de Federer. Él consigue mantenerse concentrado y enfocado en lo que verdaderamente importa, logrando abstraerse de las distracciones potenciales. En pocos segundos se recupera de fallos adversos, errores no forzados, oportunidades perdidas y ruidos molestos del público. Maneja perfectamente los tiempos para estar activo física y mentalmente durante la competencia y sabe la importancia de respetar los tiempos y rutinas de recuperación.

Horas antes del partido, Federer observa sus métodos y se toma muchos descansos. Duerme 8 o 9 horas normalmente por la noche, aunque ahora que es padre de dos pares de gemelos (dos niñas y dos niños) dice dormir 6 o 7 horas, pero que no le afecta para nada.

Minutos antes de entrar a la cancha, comienza su rutina de entrada en calor y concentración. Durante el juego, entre punto y punto sabe que tiene que mantener su estado mental en un cierto “ancho de banda” sin desequilibrarse ni cuando gana un muy buen punto ni cuando lo pierde con errores no forzados. Claro que siente el enojo del error y la ansiedad por ganar, pero rápidamente lo deja atrás y se enfoca para el punto siguiente. Federer logra mantener su mente en el momento presente evitando los “viajes” mentales de los tenistas.

La gran mayoría de los ejecutivos que conozco no paran ni un minuto durante el día, ya desde que salen de su casa, comienzan a responder mails, enviar mensajes y participar de cantidad de reuniones y eventos hasta el momento de volver a casa. Una vez que dejan la oficina, se llevan trabajo y no logran desconectarse ni cuando duermen. Agendas cargadas y cantidad de obligaciones los hace sentir culpa cuando paran para descansar. Esta es una de las creencias que deben cambiar. Poder parar, descansar y relajarse es vital para regenerar la energía.

Entrenar la fortaleza mental dándole tanta importancia como a la parte técnica y al estado físico

Tanto para los mejores atletas como para los ejecutivos que lideran organizaciones, llegar a la cima es el resultado de una planificación muy cuidadosa, definir una buena estrategia para su carrera, tener más victorias que derrotas y saber aprovechar las oportunidades.

Pero si ya es difícil llegar a la cima, ni se compara con lo que cuesta mantenerse. Las expectativas son enormes, y quien llega se convierte en el blanco y en el benchmark de todos los que quieren ocupar su lugar. Es maravilloso poder quedarse el mayor tiempo posible donde costó tanto esfuerzo llegar pero también viene en combo con mayor presión, ansiedad, angustias, etc. Si las cosas van mal, la frustración y la soledad se intensifican y uno debe estar muy bien preparado para poder sobreponerse rápidamente y volver a la victoria.Como dicen los americanos “get yourself together and keep fighting”.

El éxito sostenido en un ambiente así requiere de skills técnicos y una gran condición física, pero eso no es suficiente para mantenerse en la cima. También se necesita una mentalidad extraordinaria. La mentalidad positiva y resiliente de los campeones es lo que marca la diferencia.

En este tema, Roger Federer también tiene valiosas lecciones para darnos. En su adolescencia sufría mucho la presión, rompía raquetas y se volvía loco cuando las cosas no salían como él quería. En recientes declaraciones dijo: “Cuando tenía 15 años era irascible, irrespetuoso, sobrador y poco profesional”

Poco a poco fue entendiendo la importancia de ser estable emocionalmente y quien lo ve jugando en la actualidad no puede creer que haya sido tan inestable en el pasado. Cuenta Dorochenko, quien fue su preparador físico a los 17 años: “Roger era poco serio, hiperactivo y alocado. Era un loco total. No había forma de que no tirara la raqueta contra el suelo cuando le salían mal las cosas. Su ojo dominante es el izquierdo y por ello pecaba de poca concentración, algo que ha ido corrigiendo a lo largo de los años, con la ayuda de un psicólogo deportivo”. Dorochenko también reconoce que Federer es quien es y ha llegado tan lejos porque siempre creyó en sí mismo: “No es importante lo que eres sino lo que te crees. Federer es el número 1 del mundo porque se lo ha creído”.

Amar lo que hace y hacer lo que ama.

Mucha gente se pregunta por qué una persona que lo ganó todo y que es reconocido como el mejor de todos los tiempos tiene que sufrir jugando largas horas bajo el sol día tras día, para ganar un título más. Roger nos dice que no solo que no lo sufre, que no es el dinero o la fama lo que motiva, sino el amor que siente por el deporte y el placer de seguir en carrera, compitiendo por un lugar entre los mejores. No podría estar haciendo nada mejor en su vida, que lo que está haciendo. Disfruta mucho de jugar al tenis.

La reflexión que podemos hacer es que para llegar a esos niveles de éxito amar lo que uno hace, amar el desafío y poder hacer lo que uno ama hace una gran diferencia con el resto.

Dice Federer: "Quiero estar sano y disfrutar. Cuando me siento bien puedo jugar un gran tenis como éste. Si no estoy sano, no podré estar en estas finales con Rafa".

Tomarse el tiempo para celebrar las victorias

¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempo para celebrar junto con su equipo, el logro de una meta? Federer como tantos atletas de elite, saben la importancia de tomarse un tiempo para celebrar sus victorias. Ayuda para conectar con el sentido y la alegría que tiene haber trabajado duro para lograr algo. En un momento en que la supervivencia es una prioridad clave en tantas organizaciones, no se olvide de dedicar un tiempo a celebrar éxitos, por pequeños que sean.

R Ricardo Kofman* *El autor de la columna es consultor especializado en cultura organizacional, profesor en la maestría de coaching y cambio organizacional de la USAL y mental trainer de atletas. www.ricardokofman.com