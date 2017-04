El 44,3% de los argentinos ve la oportunidad de emprender, pero el 34% teme fracasar

Con la noticia de la nueva ley de emprendedores que aprobó hace una semana el Senado todavía fresca, el Centro de Emprendedores del IAE presentó los nuevos resultados del informe que elaboran junto al Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Se trata de un estudio que ya se volvió un clásico en el ecosistema local, y que apunta a medir, principalmente, lo que llaman la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Etapa Temprana.

La misma reflejó que el 44,3 por ciento de los argentines ve buenas oportunidades para comenzar un nuevo negocio en los próximos seis meses. Sin embargo, ese número se encuentra dos puntos porcentuales por debajo del mismo valor de 2015, aunque 10 puntos por encima del de 2014, que llegó al 32 por ciento.

Sobre esto, la directora del Centro de Emprendedores, Silvia Torres Carbonell, explicó: “Una alta tasa emprendedora no necesariamente es positiva. Porque puede ser que la necesidad de emprender un negocio sea porque quienes lo hacen no encuentran posibilidades para insertarse en el mercado laboral. Una elevada tasa de emprendedorismo no se corresponde con un país desarrollado”.

En dialogo con Apertura.com, el director Ejecutivo del GEM, Mike Herrington, coincidió con Torres Carbonell y aseguró: “La actividad emprendedora bajó con respecto al año pasado, pero creo que lo que está pasando en la Argentina es que se están creando empresas más grandes e innovadoras, que van a generar más empleo. El número de negocios por necesidad bajó, y eso es bueno. No es que la gente comienza un negocio porque no tiene otra oportunidad, sino porque quieren“.

La edición 2016 del estudio se realizó en base a una muestra regional de 3000 casos por tercer año consecutivo. Los investigadores del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, encontraron que en 2016, el 61 por ciento de los argentinos manifestó tener las habilidades necesarias para emprender.

Mientras tanto, Torres Carbonell también remarco que una variable crítica del monitoreo es la relacionada con el miedo al fracaso, que en 2016 mantuvo una tendencia creciente que llegó al 34 por ciento, cifra que en 2015 estaba en 25,8 por ciento.

Por último, el informe también reveló que subió la cantidad de mujeres emprendedoras respecto a los hombres. En 2016, casi el 16 por ciento de los hombres adultos estaba involucrado en algún tipo de actividad emprendedora, y aproximadamente el 13 por ciento de las mujeres. “Esto en relación a la TEA, significa que está compuesta por un 55% de hombres y 45% de mujeres, cuando en 2015 esta proporción era 57% a 43%”, indicó Torres Carbonell.

E Eugenia Iglesias