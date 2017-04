Cuánto cuesta una franquicia de los gimnasios de "Maravilla" Martínez

Su llegada al país en septiembre pasado tuvo eco, hasta el día de hoy, en los principales sitios de noticias de espectáculos. Sin embargo, la grabación de su papel como bandido rural de los años '60 en "Pistolero", la película de Juan Palomino y Nicolás Galvagno, no es el único motivo detrás de la presencia del ex boxeador Sergio "Maravilla" Martínez en la Argentina. Es por ello que ayer, poco tiempo después de finalizar su participación en el rodaje, el ex deportista cumplió con su último pendiente profesional a nivel local: el lanzamiento de franquicias de su cadena de centros de entrenamiento con sede en España, Brooklyn Fitboxing.

"El proyecto nació hace poco más de tres años, en 2014; comenzó siendo algo muy pequeñito, un solo gimnasio en el centro de Madrid, y hoy ya tenemos entre 40 y 60 centros distribuidos en 7 países", resume Martínez, en diálogo con Apertura.com. El campeón mundial gestó la idea junto a Miguel de Pablo, el encargado de manejar los negocios del campeón mundial desde que sus épocas de boxeador. "Encontramos un método que terminó desembocando en lo que hoy es el método que utiliza Brooklyn, que consiste en un sistema que combina el entrenamiento del boxeo, el kick boxing y el Muay Thai con el entrenamiento funcional, y a eso le agregamos a su vez música y motivaciones post entrenamiento", explica el empresario.

En Argentina, el desembarco del primer centro Brooklyn tuvo lugar en septiembre pasado, en Palermo Soho. "A principios de marzo de 2016 firmamos el contrato por la master franquicia, y más o menos nos tomó unos 6 meses todo el proceso de conseguir el local, las habilitaciones, hicimos la capacitación de los entrenadores y demás; ahora, a partir de la venta de licencias, esperamos vender por lo menos 3 nuevos centros este año, y otros 7 en 2018", adelanta a este medio Jorge Díaz Valdéz.

Fue este abogado fue quien se contactó con Martínez para gestionar el lanzamiento de la marca en el país. Con un fee de ingreso de U$S 15 mil, Díaz Valdéz comenta que la inversión inicial estimada puede rondar entre los U$S 30 mil y los U$S 100 mil, dependiendo siempre de la obra civil que haya que hacer en el local que se alquile. "Un centro Brooklyn tiene que tener por lo menos 120 metros cuadrados, aunque lo ideal es alrededor de 150, o entre 150 y 200", especifica el socio del ex boxeador. Además, los franquiciados deben pagar un royalty del 6 por ciento de los ingresos.

Según Díaz Valdéz, el recupero de la inversión se estima entre el año y medio y los 2 años. "Hoy en día para entrenar en nuestro centro de Palermo, nuestros 180 socios pagan en promedio $ 1200 al mes, pero además tenemos planes semestrales y capacidad para 400 personas", comenta el joven que decidió dejar de litigar para traer la marca de Martínez a la Argentina.

Con centros en España, Irlanda, Italia, Holanda, Estados Unidos, Marruecos y ahora Argentina, Díaz Valdéz asegura que él y sus 3 socios a nivel local ya recibieron consultas de interesados en el interior del país. Por su parte, Brooklyn Fitboxing ofrece, como parte de la licencia, la capacitación a los entrenadores y la receta del método que promete quemár 1.000 calorías en 47 minutos.

