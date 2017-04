Qué empleados querían las empresas hace 20 años y qué pretenden hoy

Los millennials, la uberización de la economía y los cambios en las búsquedas laborales. Todo eso se da, según Javier Vargas, VP regional para América Latina de Right Management, una de las divisiones de ManpowerGroup, al unísono. "Hay grandes cambios en el mundo laboral. Según una encuesta que realizamos a más de 18 mil empresas, el 90 por ciento espera que la automatización afecte de alguna forma a sus empresas", explica Vargas.

Con la llegada de Uber a la Argentina se habló de cuánto afectaba -o no- la tecnología a la fuente laboral. ¿Afecta realmente?

Hay de todo. Hay empleadores que dicen que van a contratar más gente en los próximos años gracias a la tecnología. Acá en la Argentina se espera un 10 por ciento más de contrataciones en el corto plazo gracias a la automatización. Y el caso de Uber es interesante porque usás la tecnología pero la forma de trabajar es diferente, es la uberizacion de la economía. Por ejemplo, los empeados de Uber no son empleados de esa empresa. Hoy Uber es la empresa de taxis más grande del mundo pero no tiene autos. Esos cambios impactan y dentro de esto se habla que los tipos de trabajo que existirán en el futuro serán afectados por la automatización. El 45 por ciento de los trabajos tendrán un cambio por la tecnología pero no serán reemplazados.

¿Quién tiene más miedo por la llegada de la tecnología? ¿El empleador o el empleado?

Ambos. El empleador se da cuenta de que los ciclos de cambios laborales siempre se dan, pero ahora son muy rápidos. Entonces las empresas tienen miedo sobre cómo hacer para mantener las habilidades vigentes. En ese sentido, hoy 7 de cada 10 empresas hacen entrenamientos internos para poder estar al día. Si nos fijamos en los millennials, ellos dicen que 1 de sus 3 mayores preocupaciones es mantenerse con habilidades vigentes, porque si bien nuestros abuelos trabajaban en un mismo lugar toda la vida, los millennials buscan no mantenerse obsoletos.

¿Qué buscaba un empleador hace 20 años y qué busca hoy?

Antes se buscaba el presentismo, expertos en una sola actividad, competencias con relaciones jerárquicas (empleado-jefe). Hoy se esperan habilidades soft, pensamiento crítico y una relación entre empleado y empleador donde hay paridad pero también lealtad. Hoy los chicos que entran al mundo laboral estarán entre 14 y 16 trabajos a lo largo de su vida. Ya se habla de la generación Z: los chicos que nacieron entre el 94-96. El 65 por ciento de los trabajos para esa generación aún no existen. Y lo más importante es que hay una habilidad que es la “learnability”, es decir, el deseo y las habilidades de mantenerte vigente.

¿y las empresas lo buscan?

Recién les cae la ficha. Por ejemplo, habrá diseñadores de partes humanas, gracias a la tecnología 3D. Hoy no existe, pero existirá.

¿Está cambiando la relación empleado-empleador?

Sí, está cambiando. Hoy hay jefes mujeres, que antes no habbía. Y ahora hay jefes más jóvenes que algunos empleados, que antes no pasaba. Y es un golpe al ego para muchos, porque lo que sucede es que por primera vez tres generaciones coinciden en el mundo laboral. Para el año 2020, el 30 por ciento de la fuera laboral serán millennials.

¿Los millennials están mal vistos por el mercado laboral?

La carga negativa es porque la gente se crea historias sin conocer la realidad. Hay varios mitos, como que los millennials trabajan poco. Y acá en la Argentina trabajan más de 40 horas. Otro mito: que no quieren trabajar o retirarse pronto, y el 45 por ciento de ellos asegura que se quieren jubilar a los 60 años o trabajar hasta morir. Pero también los millennials quieren tomarse recesos y llevar las riendas de su vida. Y si los empleados buscan esos breaks las empresas tienen que ofrecerlos.

El miedo de los abuelos era: "No me voy de la empresa por si no consigo un nuevo trabajo". ¿Por qué los millennials no piensan así?

Hay dos áreas importantes para los millennials. La primera es que donde trabajen comulguen con sus valores y la marca de la empresa debe ser de peso. Entonces no es que el empleador te entrevista sino que el potencial empleado pregunta por qué debe trabajar así. Nuestros abuelos vivían para trabajar pero el millennial dice que trabaja para vivir. Ahí está el cambio. Creo que lo que se desarrolló porque muchos dicen: vi a mi papá dedicar la vida para el trabajo y cómo le pagan y el millennial no quiere sentirse obsoleto.

@ @JoacoGarau