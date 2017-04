Cuál es la joven automotriz que ya vale más que Ford

Henry Ford podrá haber hecho historia con su moderna línea de montaje cien años atrás, pero en materia de avances disruptivos, Tesla y sus autos eléctricos son quienes ostentan la última gran innovación en materia automotriz.

Fruto de ello es que hoy, diez años después de su fundación en Silicon Valley, la compañía de Elon Musk logró sumar a la originaria de Detroit en la lista de fabricantes a los que superó en materia de valoración bursátil. Y aunque, según afirma el diario El País, Ford sigue siendo mucho más grande en volumen, la marca nacida en California crece rápido.

Al momento de la redacción de este artículo, Tesla ostentaba en su perfil de Bloomberg Markets un capitalización de mercado de U$S 47.608 millones, sobrepasando así los U$S 45.188 millones en los que el sitio económico posiciona a Ford. Por su parte, la cifra atribuida a la automotriz de Musk dobla en importancia a los U$S 15.731 millones en los que se posiciona Fiat Chrysler, y se acerca sigilosamente a los U$S 50.961 millones en los se valora bursátilmente a General Motors.

Según el matutino español, fue la publicación de las últimas cifras de matriculaciones lo que dio el impulso definitivo a Tesla. En ese comunicado, el fabricante de coches eléctricos reportó la venta de 25 mil unidades del Model S y del Model X durante el primer trimestre a nivel mundial, números que implican un crecimiento del 70 por ciento en un año. Y es gracias a este récord que sus acciones sus acciones subieran más de un 5 por ciento, destaca El País.

Mientras tanto, una decepcionante cantidad de ventas durante marzo hicieron que las acciones de Ford cayeran un 2,5 por ciento. Sin embargo, el artículo de uno de los principales diarios de España pone el foco sobre varios aspectos a tener en cuenta.

Por un lado, se encuentra la volatilidad en la capitalización de mercado de Tesla, una valuación que doce meses atrás no alcanzaba a ser la mitad de la de Ford. Por otro, El País llama la atención sobre lo pequeño del mercado de la compañía de Elon Musk frente a la de sus rivales, así como también sobre las multimillonarias inversiones que sus contrincantes están anunciando en relación al desarrollo de tecnologías de propulsión alternativa. Será cuestión de que el tiempo demuestre si la marca californiana de autos eléctricos sostiene por mucho más lo que el mercado dice que vale.