Los errores más comunes cuando vendés tus productos por redes sociales

Quienes apuntan a las redes sociales como un canal de venta pueden estar cometiendo una serie de errores involuntarios que atentan, aunque no se den cuenta, contra su facturación a fin de mes.

Al respecto, Carolina Samsing, Directora de Marketing para América Latina de HubSpot, explicó los principales errores.

¿Cuáles son los tres errores más comunes cuando alguien quiere vender sus productos por redes sociales?

1. Hablar más que escuchar: uno de los errores más frecuentes que comenten las empresas es utilizar las redes sociales solamente para entregar contenido y hablar de ellos mismos, de sus productos y servicios. Uno de los grandes beneficios de las redes sociales es que permite a las marcas interactuar y escuchar a sus potenciales clientes. Las redes sociales también son una buena plataforma para mostrarse como un líder de opinión. Una regla para postear es la de 5:3:2 - De un total de 10 posts - 5 deberían ser de otras fuentes relevantes a tu audiencia, 3 deberían ser contenidos creados por ti que sean relevantes y 2 deberían ser contenido más cercano, entretenido. Esto te permitirá aumentar tus seguidores y la interacción.

2. No entregar contenido para las diferentes etapas de decisión del cliente. La mayoría de las personas que están en redes sociales no están Es por esto que debes asegurarte de entregar contenidos para todas las diferentes etapas en que se encuentran las personas: primero atraerlas con contenido relevante y luego convertirlas con algún recurso a cambio para al final poder cerrar en una venta.

3. No medir los resultados: otro de los grandes errores que comenten las marcas y empresas en redes sociales es no medir y hacer seguimiento a los resultados de sus posts o campañas. Otro de los beneficios de redes sociales es que obtenemos feedback casi inmediato sobre algo que presentamos al público. Medir estos resultados es clave para poder así cambiar aquello que no funciona, optimizar algo que se pueda mejorar y continuar aquello que si funciona.

4. Un cuarto error es no entender las características y particularidades de cada red social. Muchas marcas hoy intentan estar en todas las redes sociales al mismo tiempo, sintiéndose abrumadas y en consecuencia posteando exactamente lo mismo en cada una. Lo primero que hay que entender es que no es necesario estar en todas las redes sociales. Hay que estar presente en aquellas en que mis potenciales clientes están presentes. Lo segundo es utilizar cada una como una plataforma diferente y generar contenido especial para cada una. Es muy diferente un post en Instagram que debe ser visual, espontáneo a un tweet que debe ser ágil, informativo.

¿Cuánto suma que las fotos sean sacadas por un profesional? (y no con un celular)

Los posts con imágenes tienen un engagement mucho mayor que aquellos que no lo tienen. Por lo que la recomendación es invertir la misma cantidad de tiempo en imágenes como en el texto. Las imágenes son contenido y estas deben ser consideradas como tal: lo más importante es que la imagen agregue información al usuario, que sea verdadera y que refleje aquello que se quiere mostrar. El tipo de imágenes a utilizar puede variar mucho dependiendo del objetivo y de la industria. Muchas veces un esquema o una infografía es más efectiva que una imagen. Esto varía mucho por industria donde las imágenes si son clave en la industria de turismo, comida y moda por ejemplo

¿Qué hay que hacer antes de empezar a ofertar los productos por las redes? (hay que esbozar un plan de posteos, de quién manejará las redes, etc)

Como dije anteriormente un error que cometen las marcas hablar solo sobre productos en las redes sociales cuando las personas muchas veces no están ahí con esta intención. Es por esto que antes de comenzar a postear sobre los productos en las redes sociales es clave visualizar las etapas de decisión del cliente y generar contenido para cada etapa. las redes sociales son excelentes para atraer prospectos a tu sitio web, para entregar información y para aprender sobre tus potenciales clientes - todo esto lleva a la compra pero no significa que lo único que vas a postear van a ser tus productos.

¿Cuánto pueden traccionar las redes sociales las ventas? ¿Están sub-usadas en la Argentina?

Las redes sociales pueden cumplir muchas funciones para una empresa: servicio al cliente, relaciones públicas incluso para reclutar pero una de las claves que genera es que permite aumentar la parte de arriba de un embudo de ventas y generar mucho tráfico y prospectos. Es la mejor forma de tener el contacto inicial con un potencial cliente para luego nutrirlo en tu página web o con e-mail marketing.