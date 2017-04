Cuáles son las profesiones que mejor y peor pagan a los freelance de la región

Además de la posibilidad de trabajar remotamente que brindan algunas profesiones relacionadas a lo digital, existe otro gran punto a favor que las convierte en carreras atractivas: en lo que respecta la modalidad de trabajo freelance, son las que mejor pagan. Así lo revela un informe elaborado por Workana, la plataforma que conecta a freelancers con empresas que necesitan de sus servicios.

Según un análisis de los valores proporcionados por los usuarios del sitio, los diseñadores de interfaz o UX (experiencia del usuario, por sus siglas en inglés) son quienes se llevan en promedio la recompensa más alta por su trabajo, alcanzando los U$S 40 por hora, mientras que la categoría de desarrolladores mobile ostenta la mayor concentración de freelancers ganando más de U$S 60 la hora. Continuando con la tendencia, los desarrolladores full-stack representan a uno de los talentos con una alta concentración de trabajadores que ganan entre U$S 20 y U$S 30 la hora. Por su parte, más del 60 por ciento de los modeladores 3D gana U$S 30 o más por hora.

Sin embargo y más allá de estos números, hay otras profesiones relacionadas al mundo digital que no corren con la misma suerte que las anteriores. Las piezas de aquellos diseñadores gráficos que no cuentan con ninguna especialización, por ejemplo, se pagan entre U$S 10 y U$S 20 por hora de trabajo. De forma similar, los escritores de artículos con poca experiencia cobran entre U$S 5 y U$S 15 la hora por redactar contenido –cifra que cambia radicalmente si el trabajador cuenta con una carrera en el área–. Los que menos ganan son los Data Entry, una profesión con bajas habilidades requeridas, la cual paga menos de U$SD 10 la hora.

A la hora de diferenciar la escala de ingresos según una variable geográfica, Argentina es el país donde se pagan los ingresos por hora más altos, sobre todo en el área de diseño, donde la diferencia es muy notable. Le sigue en importancia México, el segundo país en nivel de ingresos, con los roles relacionados al Marketing siendo los más destacados. Brasil y Venezuela tienen los valores hora más bajos.