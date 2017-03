Quién es el Director de Ryanair que va a trabajar en Flybondi

“Un irlandés fundó la Marina argentina, Guillermo Brown. Tal vez podamos hacer lo mismo que él con la aviación, algo histórico”, reflexiona Michael Cawley, ex COO de Ryanair pero también actual miembro de su directorio y presidente de la Autoridad de Turismo de Irlanda, en diálogo con Apertura.com.

Mientras tanto, por las oficinas que Flybondi estrenó en Puerto Madero se pasean distintos ejecutivos extranjeros como el suizo Julian Cook –ex director de GE Capital Aviation Services, hoy CEO del proyecto local–, el suizo Grégoire Leresche –ex consultor independiente y actual CCO– y el inglés Mike Powell –ex CFO de Wizz Air, low cost con base en Budapest; y actual presidente del directorio de Flybondi–.

Cawley formó parte del surgimiento del modelo low cost en Europa y ahora trabajará como miembro estrella del nuevo directorio de la aerolínea que ya hizo público el contrato con la empresa Boeing para trabajar el leasing de los modelos 737-800, luego de que el Ministerio de Transporte se lo requiriera para empezar a volar en septiembre.

Desde Irlanda, Cawley será el encargado de supervisar la operación de la única línea que se autoproclama como low cost y que buscará operar desde la base aérea de El Palomar, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En un encuentro exclusivo con Apertura.com, el ejecutivo explica por qué Flybondi puede ser llegar a ser como Ryanair, una de las low cost más exitosas del mercado europeo.

¿Cómo llegaste desde Ryanair a Flybondi?

La comunidad relacionada al negocio de la aviación en Europa es muy pequeña. Nos encontramos frecuentemente en conferencias, seminarios y ese tipo de reuniones. Conocí a Julian Cook en uno de esos eventos hace un año atrás. Yo mismo estuve involucrado y vi cómo este tipo de proyectos funcionó y funciona de manera espectacular en Europa, Asia, Estados Unidos y hasta en Brasil. Cuando Julian me explicó las características del mercado argentino supe que Flybondi sería exitosa, si se lleva a cabo de forma correcta. Estoy feliz de estar involucrado en el proyecto.

¿Ya conocías al resto de los miembros del equipo que armó Cook?

Nos conocimos por este proyecto. No éramos amigos antes de esto, ni nada. Sabía de ellos, tal vez ellos ya habían oído hablar de mí, pero no lo sé.

¿Cuál es hoy tu rol en Ryanair y cómo vas a hacer para trabajar también en Flybondi?

Dejé de trabajar como COO de Ryanair hace tres años, pero sigo siendo director no ejecutivo de la compañía. También formo parte de otros directorios y soy el número uno de la principal unidad de turismo de Irlanda. Desafortunadamente no me voy a poder quedar en Buenos Aires. Este es mi segundo viaje, pero espero estar acá cuatro o cinco veces al año por una semana o dos. Obviamente estaré en el teléfono todos los días. Me involucré de una manera muy significativa en este proyecto en el que también formo parte como inversor. Estoy muy comprometido, pero no de manera full-time.

Aún no queda claro quiénes son los inversores que están detrás de Flybondi; ¿cómo se compone el grupo?

El board de directores está involucrado. Mike Powell, CFO de Wizz Air, la aerolínea low cost número cuatro de Europa, yo mismo y Julian Cook. También hay inversores locales (N.d.R.: evita mencionarlos pero, quien está detrás del proyecto desde el día uno es Gastón Parisier, CEO de BigBox). Todo el management va a ser argentino. Tenemos una combinación de experiencia extranjera del negocio, que la traemos nosotros, porque es algo que nunca se hizo en la Argentina y la experiencia local del mercado, que es algo que también necesitamos.

Se decía que el Grupo Pegasus, de Mario Quintana, también estaba involucrado; ¿esto es así?

Por lo que yo sé, él no está involucrado en el proyecto de ninguna manera. Lo que sí sé es que hubo varias notas en los medios que hablaban de esto, pero no es verdad. Cuando hacés cambios en un mercado y tratás de traer un nuevo producto o una nueva tecnología, hay grupos que, para mantener el status quo, sacan a la luz información que no es verdad. En Europa esto lo experimentamos todo el tiempo. Personalmente yo no necesito estar, ni estaría involucrado en un proyecto que no sea transparente. No conozco a Mario Quintana, no sé quién es. No tiene nada que ver con nuestro negocio.

¿Por qué vienen a instalar una low cost ahora?

Creo que el Gobierno, el nuevo Gobierno, tiene una política de Estado que busca hacer que muchos mercados, no solo el aerocomercial, sean más libres. En aviación, lo que está pasando ahora en la Argentina es lo mismo que pasó en Europa y Estados Unidos en el momento en que surgieron las compañías low cost. La mayoría de estos mercados tenían una sola aerolínea dominante, ahora tienen muchas. Argentina se está moviendo a la misma situación. Lo que el Gobierno está diciendo ahora es que no va a seguir favoreciendo a las organizaciones del Estado. Va a participar como un referí imparcial para promover la competencia genuina entre Aerolíneas Argentinas y Flybondi y cualquier otra compañía que quiera empezar a volar. Solo queremos competir en una situación de, como la llamamos nosotros, level playing field, es decir, un contexto en el que todos operamos bajo las mismas reglas.

El resto de las aerolíneas que pidieron rutas para operar le escapa al modelo low cost, sólo Flybondi se define bajo este modelo de negocio; ¿por qué pasa esto?

¿En serio sucede esto? El low cost es el único modelo exitoso. Si miras a las aerolíneas alrededor del mundo, el 93 por ciento de las que empezaron su negocio de manera tradicional, quedaron fuera del negocio, ya no operan más. El porcentaje de aerolíneas low cost que fallaron es menor al diez por ciento. Hay muchas más probabilidades de ser exitosos bajo este modelo de negocio.

¿Qué le diría a los argentinos que no conocen las low cost?

Cuando volás por una hora o dos horas no querés tener una comida, una copa de vino. No querés pagar 200 dólares extra por la comida, porque esa es la diferencia real entre una tarifa de low cost y el resto. Simplemente querés llegar de manera segura y a tiempo de Buenos Aires a Córdoba, Mendoza, o donde sea. En Irlanda, con Ryanair, todos, desde un nene de dos años en adelante viajó en un avión. En promedio, los habitantes viajan ocho veces al año en avión, porque las tarifas son muy bajas. Espero que acá podamos llegar al mismo punto, tal vez no se dé inmediatamente pero de acá a diez años es posible.

¿Por qué se dice que son inseguras?

La gente habla de este modelo como un problema, ya nos pasó. También van a decir que no somos seguros, lo van a decir absolutamente, pero en Europa no hubo accidentes de low cost. Tenemos 700.000 vuelos por año, han volado 850 millones de personas durante los últimos 25 años bajo este sistema y no tuvimos ni un accidente. Toco madera. No hay problemas con la seguridad. Hay una gran cantidad de mitos que se instalaron sobre las low cost que son mentira. Los dice las gente que quiere mantener las cosas como están ahora.

Aún existe un límite a la tarifa mínima; ¿están negociando con el Gobierno para que la elimine?

Primero que nada, no nos gusta la tarifa mínima. Estamos en contra de ella. No debería existir. Se lo dijimos al Gobierno, no sé si lo van a cambiar o no. Todavía no lo sabemos, esperamos que lo hagan.

¿Qué pasará con su negocio si esto no sucede?

Si tenés competencia, el mercado va a establecer la tarifa y va a tender a bajar. Igualmente, de seguir el tope, no creo que esto tenga un fuerte impacto en el negocio, porque estamos en una economía con inflación, y la inflación sigue subiendo. Creo que, con en el tiempo, tal vez no ahora, pero si en dos o tres años, el Gobierno va a ver que no tiene sentido mantener una tarifa mínima. En Ryanair, en Irlanda, hacemos que la gente viaje de Dublín a Londres por un euro. ¿Por qué no? La alternativa es eso o que el avión despegue con algunos asientos vacíos, entonces, ¿por qué no ofrecerlos? Cuando te subís a bordo, si viajaste por un euro, tal vez sí te compres un café, algo para comer, o lo que sea, todas esas cosas extra que ofrece la aerolínea.

¿Van a volar desde El Palomar o no?

En principio no va a estar listo cuando para cuando nosotros queríamos, va a tomar un año. Creemos que no vamos a poder volar desde El Palomar hasta mediados de 2018. Pero vamos a empezar desde Aeroparque antes de eso, en septiembre de este año. No vamos a dejar a los aviones allí a la noche, porque no hay espacio en el aeropuerto, pero vamos a volar desde ahí.

En el sector dicen que es imposible que la base pueda estar operativa…

En Europa hemos construido un montón de terminales. Claro que va a suceder. Yo mismo estuve ahí en dos oportunidades y la última vez me reuní con la gente de la Fuerza Aérea que está muy entusiasmada, son pilotos y quieren volar y eso no está pasando en El Palomar. Vamos a llevar vida. Lo más caro de cualquier aeropuerto es la pista y eso está en buenas condiciones, Hacer una terminal no es un problema, es una construcción. Lo que también es necesario son los accesos al aeropuerto, hay una autopista a 350 metros, hay un tren al que se puede llegar con micros. Tiene un gran potencial.

Los colectivos de larga distancia son muy fuertes en la Argentina; ¿creen que son su principal competencia? ¿Hablaron con las empresas?

Tuvimos este tipo de situación en Europa, en Polonia en particular. Cuando el país entró en la Unión Europea, los polacos viajaban a Gran Bretaña en colectivo. Tardaban 36 horas. Cuando llegamos a Polonia con Ryanair desarrollamos nuestro negocio y ahora ya no hay colectivos de larga distancia, porque somos más rápidos, más baratos y más eficientes. ahora, en dos horas y media cualquier polaco puede estar en Dublín versus las 36 horas que te lleva hacerlo en colectivo, que sigue siendo más caro. ¿Por qué alguien querría hacerlo? Hemos hablado con las compañías de colectivos de larga distancia acá en Argentina, quieren colaborar con nosotros, tienen un gran negocio acá. Creemos que el negocio se puede combinar con la aerolínea porque el consumidor quiere pagar menos.

¿Hablaron con los sindicatos aeronáuticos? En la audiencia que se llevó a cabo en diciembre dijeron que este modelo viene a precarizar las condiciones de trabajo…

Yo no lo hice personalmente, pero la compañía sí. Habló con todos. Las discusiones fueron amigables. Es incorrecto decir que las low cost reducen los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores. En Europa durante los últimos 50 años 50.000 personas perdieron su trabajo por las aerolíneas high cost, mientras que las low cost crearon 25.000 nuevos puestos.

¿Qué sucede con los pilotos? Se dice que no hay suficientes y que, los que hay, no van a querer trabajar en una low cost.

En Irlanda y en Europa con Ryanair reclutamos 3500 pilotos en los últimos 20 años. No podríamos haberlo hecho pagando menos que la competencia. Tuvimos que pagar más. Ellos vuelan más horas con nosotros, es verdad. Pero hay un límite legal para el número de horas que pueden volar. En Ryanair el máximo es 900 horas por año, 18 horas por semana. No es algo muy estresante. Por razones de seguridad vuelan esas horas, que está bien. En Air France vuelan 450 horas. Podríamos pagar más del doble que Air France y así y todo sería un modelo productivo, no les pagamos más del doble pero si les pagamos más porque tenemos que atraer más pilotos y volar más. Flybondi tiene 5000 aplicaciones para trabajar. Si la gente no quiere trabajar y tener menor salario, ¿para qué nos mandan la aplicación?

