Quién es la cara del experimento de Trump para la gente muy rica

El último día de noviembre, el presidente electo Donald Trump eligió a Wilbur Ross como su candidato a Secretario de Comercio. Un par de horas después, Ross, multimillonario de Wall Street de 79 años, entró a Gramercy Tavern, un lujoso restaurante de la elite de Manhattan. Una sala privada de madera y con una araña había sido reservada por Navigator Holdings, una empresa de traslado de gas licuado cuyo principal inversor es la firma de private equity de Ross, WL Ross & Co. Él y David Butters, el CEO de Navigator, llegaron temprano. “Tu interés está alineado al mío”, recuerda Butters que dijo Ross. “La economía estadounidense crecerá y Navigator se verá beneficiada”.



Cuando llegaron los otros invitados, se turnaron para felicitar a Ross. Mientras disfrutaban de un menú que ofrece róbalo con salsa de jerez y guarnición de pera, el humor era jovial, cuenta Butters. Uno del grupo, pronto, podría estar manejando el departamento que es conducto entre el Gobierno y los Estados Unidos corporativos. “Es como que... tenemos una oportunidad ahora”, dice Butters. “Tenemos la oportunidad de marcar diferencias”.



Aunque Trump se nominó como un populista, atacando a la elite en nombre de los trabajadores, se rodeó a sí mismo durante su campaña de plutócratas. Y, ahora que es presidente, los está elevando al poder. Su gabinete vale más de US$ 6000 millones. Ross es, por lejos, el más rico, con una fortuna de US$ 2900 millones, según una estimación de Bloomberg. Y cómo la logró toma otro cariz bajo la luz de su nominación.



Ross se enriqueció, en parte, con asistencia del Gobierno, aprovechándose de las leyes y aranceles de bancarrota y haciendo que otros se hicieran cargo de las deudas de pensión con sus empleados. Estuvo en ambos lados del que, quizá, haya sido el tema central de la campaña 2016 –el libre comercio– según cómo afectaba su riqueza. Como Secretario de Comercio, el electorado de Trump esperaría de Ross que cumpla con las promesas de trabajos y un renacimiento industrial. Pero tendría los medios para continuar premiando al establishment. Antes de llegar al Gobierno, ya presionó por políticas que enriquecerían a los inversores privados de proyectos públicos.



Ross es el jefe de Comercio más poderoso de los últimos años. El Departamento se llama a sí mismo la voz de los negocios estadounidenses. Pero no es tanto una sola criatura sino una docena de agencias juntas. Ross supervisa los censos, las patentes, los análisis económicos, el desarrollo de las empresas con accionistas minoritarios e, incluso, bajo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el monitoreo de los efectos del cambio climático. Además, Trump dijo que instruirá a Ross a identificar cualquier violación cometida bajo los actuales acuerdos comerciales y un vocero del Presidente añadió que Ross será el líder del Gobierno para determinar prioridades comerciales, un rol usualmente reservado para el Representante Comercial de los Estados Unidos. Para la idea de que la administración de Trump es un experimento en el gobierno de –y posiblemente para– los ultra ricos, Ross sería su cara pública.

Esa cara es evocadora. Ross le recuerda a la gente a un profesor, una lechuza, o el millonario de los Simpsons, C. Montgomery Burns. Tiene una cabeza firme y calva; ojos entrecerrados detrás de anteojos sin marco; y labios finos que, en la conversación, se giran hacia abajo, como si estuviera algo disgustado. Es el retrato de alguien que es muy agudo desde hace mucho tiempo. Nacido en 1937, se graduó de la secundaria jesuita Xavier, de Manhattan, describiéndose a sí mismo en el anuario de 1955 como un chico del campo que quería ir a Notre Dame y convertirse en abogado. En cambio, fue a Yale y, después, a Harvard Business School. Aterrizó en Wall Street y pasó gran parte de su carrera trabajando con la dinastía financiera Rothschild. Se convirtió en uno los asesores de quiebras más buscados del mundo y, cerca de los 60 años, creó un fondo de private equity para hacer inversiones en compañías en problemas.



Windsong, la casa de Palm Beach de Ross

Estuvo casado tres veces. Su boda en 1995 con su segunda mujer, Betsy McCaughey, tuvo que ser pospuesta porque todavía estaba casado con la primera; la pareja, finalmente, hizo una fiesta para cientos de invitados en el USS Intrepid (le dijeron al New York Times que ni siquiera podían estimar la cantidad de gente). En 1998, Ross, financió el intento de McCaughey por ser gobernadora de New York hasta que ella anunció, días antes de las primarias, que él le había sacado el financiamiento. Se divorciaron. En 2004, Ross se casó con la escritora de sociedad Hillary Geary. Pagaron US$ 7,8 millones el año pasado por un dúplex de 465 metros cuadrados en el edificio art decó River House de Manhattan. Tiene cinco dormitorios, sin contar las tres habitaciones para las mucamas.



Su cumpleaños 70 fue festejado con canciones de Tin Pan Alley cuyas letras fueron cambiadas para alabar sus inversiones, sus viajes por el mundo y, con la melodía de “Ain’t we got fun”, sus zapatos: “Tantos pares de mocasines de terciopelo que es imposible elegir uno”. Su colección de arte, que Bloomberg estima en US$ 250 millones, tiene muchas obras del surrealista belga René Magritte. En una gala de 2012, Ross movió la manga del smoking para mostrarle a un periodista un reloj a medida de Van Cleef & Arpels con dos manzanas sobre una cara rosa inspiradas en Magritte. “Es nuestra pintura”, explicó. “Está colgada en Palm Beach”.



Ross pertenece a, por lo menos, tres clubes privados de Londres y cuatro del Sur de Florida. En New York, es miembro de la Asociación Mory, el Club de Harvard Business School, el Club River, el Club Southampton Bath & Tennis, y Kappa Beta Phi, una fraternidad bancaria fundada antes de la caída bursátil de 1929. Ross actuó como Gran Swipe, el título que se le da al líder.



Ross no dio testimonio para esta nota. Luego de que su asistente le pidiera a Bloomberg Businessweek que no contactara a nadie que trabaje o haya trabajado para WL Ross, un vocero envió por mail una lista de personas externas que Ross quería poner a disposición. Incluía a dos alcaldes, un gobernador y seis multimillonarios, entre otros. Uno de los no multimillonarios era C. John Wilder, un colega que Ross eligió en 2015 para ser presidente Ejecutivo de la exploradora de petróleo EXCO Resources. “Quiere ganar. Pero el negocio, para él, no está lleno de emociones”, explica Wilder. “Muy sin emociones, muy deliberado, muy calculado”.



Luego que de Ross pasara de consejero a inversor, le explicó su visión a un periodista de Bloomberg News en 2003: “Lo único que podíamos hacer era recomendar. Ahora, estamos haciendo lo que pensamos que es correcto. Ojalá lo hubiéramos hecho años antes”.



En febrero de 2002, Ross intervino en un acuerdo que marcó un record. Anunció que compraría LTV, una acerera de Cleveland en bancarrota. Un mes después, el Pension Benefit Guaranty Corp. –una entidad gubernamental financiada completamente por la industria privada– dijo que se haría cargo de las jubilaciones que la empresa les había prometido a los empleados. Cubriendo a cerca de 82.000 trabajadores y retirados, fue la mayor adquisición de pensión en la historia de los Estados Unidos y significaba que la agencia, y no Ross, tendría que cumplir con las obligaciones multimillonarias de LTV con los acereros.

No fue una coincidencia. Luego de décadas de ser testigo de acuerdos en su rol de banquero de inversión, Ross entendió cómo usar la bancarrota para su beneficio: adquiriendo sólo activos mientras los demás se hacen responsables de las cargas. “Me enseñó tanto”, dice Rodney Mott, quien manejó International Steel Group, la compañía que formó Ross. “Comprar los activos en bancarrota, lo que los hace libres y limpios. No hay obligación de pensión. El Gobierno se hace cargo”.



El record de la pensión de PBCG ni siquiera duró hasta fin de año. En noviembre de 2002, Ross comenzó a trabajar en un acuerdo para comprar la quebrada Bethlehem Steel y, un mes después, PBCG se hizo cargo de los beneficios para cerca de 95.000 personas. En algunos casos, las jubilaciones se recortaron a la mitad.



“No pasó una sola vez. Pasó varias veces”, asegura Vince Snowbarge, exdirector de PBCG, sobre las adquisiciones. “Así que cuando uno escuchaba que Wilbur Ross estaba considerando comprar una empresa… No diré que estábamos terriblemente encantados de escuchar que él estaba involucrado”. El patrón se repitió, por lo menos, tres veces más. Como Secretario de Comercio de Trump, Ross es uno de los tres directores que supervisan el PBCG.



Los líderes sindicales alabaron a Ross por recuperar empresas en bancarrota. Pero no estaba trayendo de vuelta a los empleados. Mott especula que, en promedio, contrataron a cerca de la mitad de los trabajadores que tenían antes. “En ese momento, creo que hicimos lo correcto”, dice. “Uno se siente mal a nivel personal sólo si alguna vez conoció a algunos de esos empleados. Si uno está de vacaciones y se encuentra a un extrabajador de Bethlehem que fue forzado a jubilarse y tiene una pensión reducida... uno trata de evitar la charla”. Motto recuerda un viaje a Florida de hace una década: “Estaba en el mercado de pulgas de Daytona y alguien estaba vendiendo mercaderías. Me puse a charlar. Me di cuenta, por su acento, que era del Norte y que era un exacerero. Nadie que conociera pero sí de esa rama. Uno no se presenta porque no sabe lo que piensan de uno”. Cuenta que se alejó sin comprar nada.



Ross defendió sus prácticas en una entrevista de 2003 con Businessweek. Dijo que había salvado trabajos que habrían desaparecido. “Lo que hacemos es una actividad muy contra cultural. Cosas confrontacionales, admisión de error, admisión de derrota, reestructuración, despidos: no son los ideales estadounidenses”.

Una semana después de que Ross anunció el negocio de LTV, el presidente George W. Bush dijo que protegería al acero estadounidense poniendo impuestos de hasta el 30 por ciento sobre las importaciones, separándose de algunos miembros de su propio equipo económico que advirtieron que eso dañaría a los consumidores. Ross siguió con sus compras, ensamblando a la segunda acerera más grande del país. Sin los impuestos, le dijo a una comisión comercial en 2003, “nada de esto habría sido posible”.



En ese momento, Ross habló inequívocamente contra el libre comercio. “El estándar de vida estadounidense fue, sistemáticamente, destruido por nuestros socios comerciales internacionales”, dijo en una aparición pública, “y las personas tienen que estar al tanto de este desastre económico”. A fines de 2003, la Organización Mundial del Comercio dictaminó que los impuestos al acero de Bush eran ilegales. Pero hicieron su trabajo para Ross: en el periodo luego de que los gravámenes fueran anunciados, los precios del acero se dispararon. A los meses, él y sus inversores anunciaron que le vendían su acería a un multimillonario indio por US$ 4500 millones, lo que significó una ganancia de más de ocho veces.



Para entonces, Ross, también, había comprado las textiles en bancarrota Burlington Industries y Cone Mills, el mayor fabricante de denim del mundo. Burlington tenía operaciones en México y la India, y Ross quería expandirse a nivel global. Hacia fines de 2003, había invitado a docenas de ejecutivos de la industria a una sala de reuniones del centro de Washington, donde los convenció de firmar una declaración apoyando un acuerdo comercial que permitiría que las textiles mexicanas cosieran en América Central e importaran sin impuestos a los Estados Unidos. Al día siguiente, dio un discurso en Carolina del Norte diciéndoles a las textiles que el proteccionismo era “el camino a la extinción”.

Ahora intenso con el libre comercio, Ross comenzó a abrazar a los países que a los que había acusado de destruir sistemáticamente a los Estados Unidos. Su textil anunció que estaba construyendo una planta en China, un complejo en Vietnam y una fábrica de 850 empleados en Nicaragua que atrajo al presidente del país a la ceremonia de inauguración. En septiembre de 2008, la firma de private equity de Ross anunció un joint venture con una subsidiaria de la productora de energía estatal más grande de China. Ross lo catalogó “la prueba viviente la interconexión financiera e intelectual de dos de los mayores poderes del mundo”. Tres años después, él y el fondo soberano China Investment Corp. invirtieron juntos en un acuerdo de logística. “Creo es una charla política sin sentido todo el ataque a China”, dijo Ross en ese momento. “El déficit comercial que tenemos con el resto del mundo es casi igual al que tenemos con China, así que, ¿cuál es el gran problema con China?”.



Por supuesto, para Trump, resultó ser un gran tema. “No podemos permitir que China siga violando a nuestro país”, disparó hace casi un año el entonces candidato en Indiana. Unos meses después, Ross, públicamente, también dio marcha atrás en el tema. “China usó un potente arsenal de prácticas comerciales injustas para cerrar más de 70.000 fábricas estadounidenses y echar a la calle a millones de empleados”, escribió con el economista Peter Navarro en una columna de opinión de agosto. En un paper de septiembre para la campaña, aseguró que China era “la más tramposa del mundo”. También, repudió el Acuerdo Trans-Pacífico, al que apoyó en 2015. En enero, les dijo a los senadores que sus sentimientos cambiaron cuando indagó en los detalles.



En los negocios, cambiar de posición está considerado como pragmatismo. En la política, es panquequear. Luego de que Ross pasara toda la vida en Wall Street, lo que realmente piensa sobre los temas está en la adivinanza de cada uno. En 2012, defendió los comentarios de Mitt Romney de que el 47 por ciento de los estadounidenses eran aprovechadores; el mismo año, WL Ross invirtió más de US$ 50 millones en el prestamista sindical Amalgamated Bank. “Lo miraba en CNVC a las 6 de la mañana tomando una posición contraria al banco y sus clientes”, dice Edward Grebow, el entonces CEO de Amalgamated. “Y después, a las 9, desayunaba con él o estaba con él en una reunión y no podía ser más comprensivo”.

Trump también se benefició del apoyo de Ross. En 1990, el casino Trump Taj Mahal de Atlantic City abrió con una ceremonia con moños rojos, lásers verdes y un genio que hablaba. Como muchos de los edificios de Trump, el casino había sido financiado con dinero prestado, incluyendo US$ 675 millones en bonos basura. Rápidamente, se deslizó hacia la bancarrota y Ross representó a los acreedores que que podían sacar a Trump. En cambio, ambos hicieron un acuerdo que le permitía a The Donald mantener la participación mayoritaria.



Al proponer a Ross en Comercio, Trump está recompensando a su antiguo salvador con la supervisión de casi 47.000 empleados federales, más que los departamentos de Educación y Trabajo combinados. El centenario ministerio estaba manejado por Herbert Hoover justo antes de convertirse en presidente y Peter Peterson antes de ser multimillonario de private equity. Se espera que Ross cumpla con algunas de las promesas de campaña para el Rust Belt que hicieron que Trump fuera elegido. “Todos sabemos de los juegos de China, tirando todo por todos lados. El acero de ustedes volverá”, prometió Trump durante un acto de octubre en Pennsylvania.



Muchos políticos les hacen promesas a los obreros. Pero las apuestas para Trump son más altas. La conservadora Fundación de Impuestos alertó que su plan de recortar gravámenes le sumaría billones a la deuda nacional. En su paper de septiembre co-escrito con Navarro, Ross prometía que, mejorando los acuerdos, impulsando las exportaciones, reemplazando algunas importaciones con productos estadounidenses y usando impuestos, Trump recortaría el déficit comercial de forma tan dramática que los nuevos ingresos fiscales compensarían los recortes. Analytics, de Moody’s, no fue optimista. En junio, dijo que las propuestas económicas de Trump podrían provocar una guerra comercial y una recesión.



Ross, quien le vendió su empresa a Invesco hace una década, ofreció algunas indicaciones de cómo podría impactar en su nuevo rol su historia empresarial: días antes de la elección, él y Navarro –ahora, líder del nuevo Consejo Comercial de la Casa Blanca– lanzaron un paper sobre el plan de infraestructura de Trump. El plan Ross-Navarro compromete cerca de US$ 140.000 millones en exenciones impositivas para inversores privados. Los críticos dicen que estos desarrolladores podrían construir caminos con peaje y otras formas de facturación sobre la infraestructura, dejando de lado las estructuras esenciales pero no rentables, como las cañerías y diques de aguas rurales.

Un día de enero, mientras Ross se preparaba para su audiencia de confirmación en el Senado, fue a una fiesta realizada por uno de sus amigos, el heredero de cosmética Leonard Lauder, con una fortuna de alrededor de US$ 10.400 millones. Lauder estaba encantado con la buena suerte de Ross. “Lo único que sé es que acá hay un tipo que entró para ganar dinero”, dijo antes de la audiencia. “En mi mundo de Palm Beach, nadie se queja de él los haya estafado”. Lauder predijo que a Ross le iría bien en la audiencia. “¿Es rico? Es rico”, expresó. “¿Algunas personas lo interrogarán por sus inversiones en minas de carbón? Seguro que sí, porque era un gran tipo de ese sector” (en 2006, 12 empleados de la Mina Sago, una de las propiedades de Ross, murieron en el peor desastre minero en décadas de West Virginia).

M Max Abelson