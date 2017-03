Marcos Ayerra, de la CNV: "Menos del 1% de la gente en Argentina conoce el mercado de capitales"

En lo que ya se convirtió una tradición, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires inauguró su calendario de almuerzos para el 2017. Y en el día de la fecha, el encargado de ser el primer orador de estos encuentros fue Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En Viamonte 1548 y durante lo que fue una breve charla en la que Apertura.com auspició de testigo, el funcionario se encargó de remarcar la necesidad de hacer crecer al mercado de capitales local así como de resaltar los avances obtenidos durante su función y desde la asunción de Cambiemos.

"En la Argentina no hay una cultura que entienda lo que verdaderamente significa el mercado de capitales, que es una herramienta para crear empleo, un lugar donde las empresas de todo tamaño pueden acceder a financiamiento del mejor, de largo plazo, y así encarar inversiones", introdujo Ayerra. En ese sentido, el orador remarcó que "los países que tienen un hub financiero, como Hong Kong, el Reino Unido o Estados Unidos, tienen un PBI per capita mayor a los U$S 40 mil, entonces está claro que el mercado de capitales genera riqueza".

Luego, el directivo de la entidad que regula el mercado financiero local hizo referencia al panorama que vive ese sector de la economía en la actual. "El año pasado las emisiones crecieron un 92 por ciento y totalizaron U$S 13 mil millones; y este año, sólo en dos meses, hemos multiplicado por cuatro esa cifra hasta llegar los U$S 50 mil millones" destacó. Sin embargo, remarcó a su vez que la mitad de los inversores son extranjeros, y que "hay poco financiamiento local: sólo el 8 por ciento (U$S 4 mil millones) pertenece a personas físicas, es decir que menos del 1 por ciento de la gente conoce el mercado de capitales en la Argentina".

Para Ayerra, esos datos "claramente afectan al desarrollo económico". "En esta área de la economía somos una fracción de otros países, y eso comparándonos con países de la región", remarcó el hombre a cargo de la CNV, quien sobre ello agregó: "Sólo llegando al promedio regional, Argentina podría financiar más de U$S 200 mil millones. Esto en financiamiento privado. Así es como, en Perú, por ejemplo, las empresas pueden emitir a 10 o 20 años en soles, al 7 u 8 por ciento".

El primer orador invitado del año a los almuerzos del Consejo aprovechó la ocasión para elogiar algunas de las medidas económicas del gobierno macrista. Al respecto, sostuvo: "Para que el mercado de capitales crezca tiene que haber condiciones que son ajenas al mercado de capitales, y este gobierno normalizó el sistema cambiario, se arregló con los holdouts, eliminó las retenciones, hizo el exitoso blanqueo fiscal; ahora viene lo que podemos hacer nosotros".

Cerca del cierre de su discurso, Ayerra enumeró, punto por punto, los temas en los que se encuentra trabajando la entidad que dirige. "No podemos tener una economía sólida y federal si no tenemos pyme, y desde la CNV estamos trabajando en la creación de productos para este sector", anunció.

Además, el funcionario dijo: "Queremos calificar internacionalmente como reguladores para atraer la llegada de capital extranjero". Y por último, concluyó: "Vamos a incrementar los ingresos, ya está hablado con el mercado, para ser independientes. Eso es un principio internacional de la regulación, que no te pueda poner nadie de rodillas. Queremos ser independientes y fondearnos con la industria".

