Chat con vacas, limones conectados y riego inteligente: cómo se reinventa el agrotech argentino

Hasta hace algunos años, la introducción de nuevas tecnologías en el campo parecía algo impensado. Sin embargo, poco a poco algunas empresas comenzaron a dar el salto para mejorar sus negocios. El big data, inteligencia artificial, machine learning e Internet de las cosas dejaron de ser conceptos alejados para los empresarios del agro que comenzaron a adoptarlos rápidamente. San Miguel, Kilimo y Tambero.com son algunos de los casos locales que se arriesgaron y dieron un paso más hacia esa transformación digital.

“La tecnología va a acelerar la expansión de la industria del agro”, destaca Diego Bekerman, director general de Microsoft en Argentina y Uruguay, en el marco del evento “Agro 4.0 – La Transformación Digital en el campo”. El ejecutivo señaló que esta transformación “está movilizada por dos pilares: la Nube y la inteligencia artificial”. Las tres compañías utilizaron Microsoft Azure, plataforma informática en la Nube de nivel empresarial, para poder desarrollar y magnificar los cambios en sus compañías.

San Miguel tomó la decisión en junio de 2015 y recién en enero del año pasado “salió en vivo en la Nube”, según cuenta Eduardo Martínez, CIO de la empresa. Con la idea de volver más eficientes los procesos, la citrícola dejó de registrar lo que sucedía desde una oficina y pasó a hacerlo desde el mismo campo donde las cosas estaban ocurriendo. “Ahora podemos generar reportes y mediciones en tiempo real, hay cuestiones que antes resolvíamos en cuatro horas y ahora lo hacemos en solo 30 minutos”, explicó Martínez a Apertura.com y agregó que "este cambio ayudó a que la empresa sea más eficiente operativamente". Ahora, la productora y distribuidora de cítricos está trabajando junto a la compañía de hardtech Inipop en un proyecto para colocar sensores en los cajones de cosecha utilizando Internet de las cosas. “La inversión que tuvimos que hacer en el proyecto de transformación digital fue de US$ 2,5 millones”, asegura Martínez.

Juan Carlos Abdala, Jairo Trad y Rodrigo Tissera se subieron a su camioneta y recorrieron casi 50.000 kilómetros en un año, en el camino hablaron con productores y les consultaron sobre sus problemas. Así nació Kilimo, plataforma web y mobile que da recomendaciones sobre cuándo y cuánto regar para maximizar el rendimiento. “Primero tomamos una muestra del suelo para saber dónde estábamos parados y, después, utilizamos un software que toma datos climáticos y satelitales para dar consejos”, detalla Tissera, COO del emprendimiento que facturó US$ 65.000 en 2016. En 20 meses de trabajo, Kilimo asegura haber logrado ahorrar 4000 millones de litros de agua en base al análisis de big data. La empresa tiene presencia en siete provincias y hoy monitorean más de 12.000 hectáreas para 25 clientes. El costo del servicio se cobra por hectárea y ciclo de cultivo y puede ir desde US$ 3 a US$ 12.

¿Es posible chatear con animales? Eddie Rodríguez von der Becke está convencido que sí, por eso lanzó la segunda fase de Tambero.com, una plataforma de gestión ganadera que se creó hace cinco años y hoy llega a más de 200 países. “Mediante el uso de inteligencia artificial desarrollamos un bot de chat para que los ganaderos puedan conocer el estado de sus animales vía Skype”, resumió el CEO de la aplicación que agregó que en el futuro quieren expandir los canales de comunicación a Messenger y WhatsApp.

El servicio es gratuito mundialmente y en países de menos recursos, mediante un convenio con Internet.org, les proveen señal sin costo para que puedan utilizar la aplicación sin consumir datos. El sensor que provee de información al chatbot puede ser utilizado en todo tipo de rumiantes y detecta patrones de comportamiento; esto puede ser muy útil para determinar cuándo el animal está en celo y, según Rodríguez von der Becke “si se tiene esa información es un mercado potencial de US$ 11.000 millones porque permite producir mejor”.

Aunque para los pequeños productores es gratuito, Tambero.com tiene un servicio premium para los rodeos medianos y grandes que va desde los US$ 10 a los US$ 30, dependiendo de las funciones que se utilicen. La nueva herramienta del chat ya está disponible a nivel local, sin embargo, los ganaderos de otros países todavía tendrán que esperar unas semanas para poder probar la nueva función de la aplicación.

