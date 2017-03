Herbert Viana, de Localiza: "El modelo de franquicias es nuestra principal forma de crecer"

Localiza, la empresa brasilera de alquiler de autos, sacudió el mercado cuando anunció la compra de la unidad carioca de Hertz, su competidor estadounidense en esa industria. Sin embargo, en su paso por la Argentina, Herbert Viana, director de Marketing de Localiza, asegura que todavía aguardan la aprobación del ente brasilero que analiza temas de competencia. "Aún no tenemos el OK final, y no puedo hablar mucho hasta que esté aprobado (risas), pero sí puedo decir que la decisión de querer avanzar sobre esa unidad tiene que ver con nuestra intención de consolidarnos aún más en ese mercado", explicó Viana.

¿Qué análisis hace del mercado brasilero?

Es un mercado que crece fuerte. Pasamos la crisis que enfrentó el país hace tres años, con dos años negativos en nuestros balances, pero pese a eso seguimos creciendo en persona natural (es decir, no corporativo). El mercado es difícil de medir para tener una estimación de a dónde podemos llegar, pero sabemos que está subdesarrollado, igual que en la Argentina. Si vemos lo que pasa en Estados Unidos o Europa, vemos que hay mucho para crecer.

¿Les interesa la operación argentina de Hertz?

Es un tema que no hemos hablado, porque seguimos involucrados en Brasil y la Argentina más allá de nuestro interés o no por esa empresa.

¿Su idea es expandirse en la Argentina?

Sí, trabajamos junto con nuestro franquiciado –Dietrich- que está en una posición fuerte de crecimiento. Cruzaron la barrera de los 1000 autos, que es un gran hecho para el mercado argentino. Hoy acá tenemos la segunda posición apenas por detrás de Hertz en número de autos. Nuestra idea es trasladar nuestros productos y tecnología para ayudar a la operación de argentina.

¿Quién es hoy en día el principal cliente de ustedes?

El negocio de alquiler de autos ha crecido mucho, por ejemplo: personas natural en vacaciones o fin de semana nos eligió como una oportunidad para moverse.

¿Qué otros mercados les interesan en América latina?

Los grandes players son Brasil y Argentina. Pero Chile y Colombia son países que vienen bien. Entonces creo que Brasil y Argentina, con los cambios en el Gobierno, y también gracias a su política económica, van con seguridad a niveles altos de demanda de vehículos.

¿Les sirve la instalación de nuevas empresas -con el traslado de ejecutivos- en estos mercados?

Por muchos años estábamos convencidos de que había una dependencia del crecimiento del PBI como una variable directa en el crecimiento del negocio. Pero en Brasil, en los últimos dos años, nos hizo ver otro negocio: el de la persona natural, que compensó la baja de la economía. Entonces vemos que las personas siguen viendo alternativas de movilidad, ya sea para profesionales de una empresa o sean autónomos. Entonces creo que el mercado pasa por un cambio sin una dependencia tan fuerte de los crecimientos económicos.

¿Pensaron entrar en otro negocio, como el transporte aéreo?

No, creemos que nuestro negocio está en los autos.

¿Qué proyectan para 2017?

Como somos una compañía pública y cotizamos públicamente en Brasil y Nueva York no podemos dar proyecciones de mercado.

¿El modelo de franquicias es la principal forma de crecer?



Sí, porque es un negocio regional y manejar la compra de autos y todas las aristas del mercado requiere una gestión local. Tenemos la experiencia que le trasladamos a los franquiciados, quienes manejan el negocio mucho mejor que nosotros.

@ @JoacoGarau