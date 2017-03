Quiénes ganaron con el tarifazo

El ajuste de tarifas, por un lado, puede generar alivio a las empresas relacionadas con la producción y distribución energética. Pero, por otro, provoca una búsqueda por mayor eficiencia en diferentes industrias para disminuir el consumo. Así lo empieza a reflejar la demanda de las empresas industriales que tienden al uso más eficiente del insumo energético.



Por caso, la empresa danesa Grundfos, que provee dispositivos de bombeo para reducción de consumo energético en edificios, percibe un aumento en los pedidos de cotizaciones por parte de clientes del segmento industrial. La compañía proyectaba cerrar 2016 con un incremento del 21 por ciento, en dólares, y, para el corriente, espera un crecimiento superior al 30 por ciento, informa Fabiana Ringler, gerente de Ventas de la firma.



“Para alcanzar esas metas, debemos ver cómo se desarrolla la actividad de la obra pública, que es lo que, aparentemente, impulsará esas ventas. También, esperamos que el último despegue sea en el consumo residencial”, explica la ejecutiva. Ejemplifica con el caso de la Municipalidad de Morteros, Córdoba, que invirtió US$ 40.000 en alternativas de bombeo y eso le generó un ahorro anual de US$ 80.000.



Con casa matriz en Bjerringbro, Dinamarca, Grundfos tiene presencia en 55 países. Fabrica 16 millones de bombas anuales y emplea a 18.000 personas a escala global. En 2015, facturó más de 3300 millones de euros, con un beneficio operativo de 271 millones. En la Argentina –donde importa sus equipos–, tiene presencia directa desde 1995.



“El año pasado, la construcción y el consumo estuvieron quietos. Pero, en líneas generales, vamos bien. En 2017, las ventas en la Argentina representarán un 5 por ciento del total regional”, proyecta, por su parte, Julio Molinari, presidente de Danfoss América latina. También danesa, la compañía provee equipos como compresores de refrigeración, control de fluidos, control de motores eléctricos e hidráulicos, calefacción de edificios y soluciones para energías renovables. Con ingresos anuales por encima de los 5000 millones de euros, tiene 61 fábricas en todo el mundo. Una está en la Argentina (ubicada en Munro), primera filial fuera de su país que la compañía inauguró, hace 60 años.



“El desafío de la Argentina, hoy en día, es hacer todo lo que actualmente realiza pero de mejor forma. Nosotros esperamos un incremento de ventas con los proyectos de optimización que se pondrán en marcha”, vaticina Leandro Cobras, gerente de Producto y Conocimiento de la firma británica Spirax Sarco. Esta compañía ofrece una reducción de los costos de calderas a vapor en fábricas. De hecho, en la Argentina, el costo promedio es de US$ 25 por 10 toneladas/hora, más bajo que en países vecinos como, Uruguay o Brasil, ilustra el ejecutivo. Cobras agrega que, incluso, ese gasto por caldera podría ser aun más eficiente.



Gustavo D’Adamo, gerente General de Kaeser Compresores, también mira con optimismo al año que arranca. “Hubo una parálisis total en el primer cuatrimestre de 2016. Pero, después, se produjeron un repunte y un crecimiento exponencial de consulta. Con eso, ya expandimos nuestras oficinas de ventas a Córdoba y a Comodoro Rivadavia. Esperamos una reacción en el consumo del sector privado”, indica el CEO de la firma alemana en el país.

