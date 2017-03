Re-actualización: una nueva necesidad de los ejecutivos

Industrias globalizadas, avances tecnológicos y actualizaciones constantes, cambios en las necesidades y exigencias de los clientes, nuevas estrategias de los competidores, mayor poder y presencia de los sindicatos en las empresas, nuevas legislaciones impuestas por el Estado, son algunas de las situaciones que nos provocan la necesidad de que los actuales directores de empresas estén en constante cambio para generar transformaciones organizacionales. Ello exige el diseño e implementación de estrategias flexibles para poder convertir los objetivos planteados en resultados exitosos.

El ritmo de estos cambios y transformaciones sociales no nos da tregua. No hay tiempo para esperar, sólo debemos accionar. Hay varios caminos por optar y enfrentar esto, sin embargo, o al menos el que recomendamos, es el de la re-actualización permanente. Pero, ¿cómo hacerlo en el constante movimiento? Sin dudas, estar alerta para actualizarnos y no quedarnos en el camino, es hoy el máximo desafío que enfrenta un ejecutivo.

La re-actualización, no es un fenómeno de moda, sino una necesidad real y concreta que surge de esta realidad empresaria. Nadie queda afuera. Esta realidad no impacta de manera exclusiva a una profesión u oficio, o a un nivel jerárquico determinado dentro de las organizaciones, o aún tipo de empresa, sino que atraviesa a todos por igual.

El re-actualizarnos implica tres instancias, como mínimo: la búsqueda de información de valor agregado, la constante formación práctica y real, y el armado de redes o networking. Ahora bien, sabemos cuáles son los caminos, pero ¿en qué debemos re-actualizarnos?

Sin dudas cada profesión, oficio y/o nivel jerárquico, requiere actualizarse en distintos campos disciplinarios específicos; sin embargo, hay conocimientos y habilidades que son comunes a todos ellos. Los más generales son:

Conocimiento del funcionamiento del negocio y sus áreas gerenciales: comprender el negocio/industria en la cual mi compañía se desarrolla y entender y conocer cómo funcionan las otras áreas (rol/puestos) de la organización, para hallar cómo mi rol/puesto aporta valor al funcionamiento del negocio en general, y en particular, como aporto valor a mi organización.



Estimulación de habilidades interpersonales: desempeñar exitosamente un puesto en las organizaciones, no solo consiste en aplicar los conocimientos técnicos necesarios, sino es obligatorio llevar adelante el mismo mediante habilidades de comunicación, trabajo en equipo, empatía, inteligencia emocional, resolución de conflictos, etc.



Desarrollo de una visión diferencial: hoy el contexto empresarial exige a sus profesionales llevar adelante sus tarea con una visión diferencial la cual implica entender la realidad digital como contexto social, manejo de grandes volúmenes de datos y análisis racional de los mismos, sensibilidad y perspectiva social, pensamiento innovador, etc.

En el caso de un profesional de marketing, un CMO (Chief Marketing Officer) por ejemplo, sabemos que resulta un desafío estar al tanto de las nuevas tendencias, herramientas y métricas que requiere el mercado.

A nivel específico, y tomando como ejemplo a los ejecutivos del marketing que son los miembros de amdia, sabemos que ellos han estudiado un plan de estudio que no contemplaba la gran cantidad de aristas que se han introducido por la revolución tecnológica y social que hemos vivido en los últimos años; entre ellas, las siguientes:

Transformación digital: entender en qué consiste (ya que no solo se trata de una transformación tecnológica sino cultural) y en ese sentido entender cómo elaborar e implementar las mejores estrategias para lograr los objetivos, no solo del área de MKT, sino de la empresa en general.

Herramientas y tendencias de: Social Media Email and Automation Marketing Mobile Métricas y Analytics SEO Customer Experience Marketing Relacional Nuevo perfil de los clientes/consumidores: las nuevas generaciones.

Innovación y Tecnologías

Creatividad y pensamiento disruptivo

Nuevas metodologías de trabajo como DesignThinking

Liderazgo en la era digital

Neurociencia aplicadas al comportamiento del cliente o consumidor

Por todo esto, y como cierre, solo nos resta, por un lado, preguntarnos: ¿cuánto tiempo paso de mi día buscando información de valor agregado?, ¿cuándo fue la última vez que participe de una formación práctica y real?, ¿en qué campos disciplinarios me estoy actualizando?, ¿estoy saliendo de lo técnico para tener una mirada más estratégica?, ¿me entreno en ser mejor profesional desde lo humano, o solo desde lo técnico?, ¿cuándo y cómo estoy armando mis redes?, ¿cuál es mi plan de re-actualización de este año?; y por otro lado, afrontar las respuestas con la sabiduría, humildad, adaptabilidad y flexibilidad que todo profesional actual requiere para enfrentar y sobrevivir a esta realidad empresarial.

L Lina Zubiría* *Directora Ejecutiva de amdia.