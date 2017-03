Renunció el presidente de Uber después de solo siete meses en el cargo

Jeff Jones renunció como presidente de Uber Technologies a solo siete meses de haber asumido en el cargo. La empresa de San Francisco había contratado al ejecutivo en agosto de 2016 para suavizar y modernizar su imagen.

"Ahora está claro, sin embargo, que las creencias y el enfoque de liderazgo que han guiado mi carrera son incompatibles con lo que he visto y experimentado en Uber y ya no puedo continuar como presidente del negocio de viajes compartidos", aseguró Jones en un comunicado difundido por Reuters. El papel del ex director de marketing de Target Corp comenzó a estar en duda cuando, a principios de marzo, Uber lanzó la búsqueda de un director de operaciones. Hasta el momento, Jones había estado desarrollando las funciones de COO y se desempeñaba como el n° 2 de Travis Kalanick, CEO de la compañía.

La empresa de viajes compartidos estuvo en el ojo de la tormenta luego de una serie de escándalos que empañaron su imagen. El propio Kalanick protagonizó una pelea con un chofer de Uber por las tarifas del servicio, además las críticas populares lo llevaron a renunciar al consejo económico de Trump que integraba junto a otros empresarios. Asimismo, una ex empleada de la compañía denunció, a través de su blog, haber sido acosada sexualmente y esto derivó en una investigación interna liderada por el ex fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder.