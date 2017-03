Triaca: "Hoy algunos están más en la discusión electoral que en resolver problemas de los trabajadores"

El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se hizo presente hoy El Palomar como parte de la comitiva que acompañó al presidente en la reapertura del complejo fabril de PSA Peugeot. Allí, el funcionario habló con la prensa sobre los distintos conflictos que enfrentan al sindicalismo argentino con el Gobierno. En clara referencia a la disputa por la reactivación de una paritaria nacional docente, el titular de la cartera de empleo sentenció: "Hoy hay algunos que están más en la discusión electoral que en la discusión de resolver los problemas de los trabajadores".

En ese sentido, Triaca también agregó que "la Gobernadora (por María Eugenia Vidal) lo planteó con mucha claridad: hay una propuesta por parte de la provincia de Buenos Aires, y esa paritaria se resuelve dentro de esa órbita. Entonces me parece que hay algunos que en su inflexibilidad muestran que no hay una pretensión de resolver el problema sino de generarle un costo político al Gobierno".

Durante la charla con periodistas, el ministro señaló a los logros obtenidos en cuanto al impuesto a las Ganancias, la suba del mínimo no imponible y la reparación histórica a los jubilados, entre otros, como un producto de una "mesa de diálogo, donde nos pudimos sentar, plantear los problemas, decirnos la verdad, y a partir de eso resolver las cuestiones".

"Por supuesto que estamos en período paritario, y este es el período del año donde muchos empiezan a negociar las paritarias. Pero nosotros vamos a tener el mismo criterio que tuvimos durante todo el año pasado, donde cerramos más del 95 por ciento de las paritarias, que son paritarias en cuanto a las partes pueden resolver libremente la definición de la recomposición de los haberes de los trabajadores pero también la posibilidad de que las empresas puedan desarrollar su actividad productiva de manera rentable", sostuvo.

Del mismo modo, Triaca aseguró que su cartera se encuentra trabajando con los sectores metalúrgicos, textil, del calzado, de la construcción y de la logística.

Sobre las distintas organizaciones que estuvieron realizando cortes a lo largo y ancho del centro porteño, el funcionario comentó: "Primero tenemos que entender que cuando hay un Gobierno que tiene la predisposición de dialogar y de encontrar soluciones, no hace falta tratar de plantear estas cosas en la calle". "Venimos de una cultura en donde todo se debate en la calle, donde el corte es la regla y no la excepción, y me parece que tenemos que volver a una cultura del diálogo, donde encontremos soluciones a partir de eso; tenemos que retomar ese sendero y despejar las especulaciones electorales que muchos hoy están teniendo", manifestó.

Por último, concluyó: "Queremos pasar de una política asistencial a una política de generación de empleo y de generación de capacidades para los trabajadores que hoy están en la informalidad; hoy hay 4,5 millones de trabajadores que están en esa situación, y eso lo tenemos que trabajar en conjunto como sociedad el sector empresario, el sector social y por supuesto que los gobiernos".

@ @CaroPotocar