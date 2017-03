Llegan al país los seguros para energía eólica

Allianz, líder global en seguros y servicios financieros, presenta oficialmente en la Argentina un nuevo producto: Allianz Energía Eólica.

Este seguro está destinado a la construcción y el montaje de turbinas eólicas que generan energía eléctrica a través de la fuerza del viento, aportando una fuente de energía renovable y no contaminante. El mismo cuenta con coberturas de todo riesgo para contratistas (CAR – Construction All Risk) y también para las tareas de montaje (EAR – Erection All Risk).

“Lo que ofrecemos a través de Allianz Energía Eólica es un contrato a de seguro “a medida”, destinado a amparar de forma integral los riesgos a los que se exponen los bienes, las inversiones y los diferentes intereses de los intervinientes asegurables, como propietarios y socios comitentes, como así también contratistas, responsables y subcontratistas, en una obra y/o montaje de estas características”, explica Carlos Biondi, Gerente de Property y Seguro Técnico de Allianz Argentina.

Las coberturas principales abarcan:

Daños materiales,

Riesgos de la naturaleza (daños por terremoto, temblor, maremoto o erupción volcánica, daños por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, etc.).

Daños causados directamente por el contratista en el curso de la ejecución de las operaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato (CAR),

Riesgos del fabricante (EAR),

Responsabilidad Civil extracontractual del Asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros ocurridos en conexión directa con la ejecución del contrato,

Gastos de remoción de escombros,

Para los equipos de contratistas, Allianz Energía Eólica tiene por objeto del seguro a los equipos y maquinarias de accionamiento motriz, electromecánico e hidráulico - ya sean móviles o de instalación provisoria -que suelen utilizarse en este tipo de obras-.

La póliza cubre toda pérdida o daño accidental de causa externa, súbita e imprevista, incluyendo robo, ya sea mientras el/los equipo/s se encuentren en actividad, o en depósito, únicamente en tierra firme y/o durante el tránsito o transporte terrestre (por sus propios medios o a bordo de un vehículo propiedad del asegurable).