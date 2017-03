CEO de FLYEST: "Hablar de low cost en la Argentina es hacer futurología"

En medio de la apertura del mercado aerocomercial y la denuncia por conflicto de intereses que involucra al presidente Mauricio Macri con el desembarco y la operación de Avianca en la Argentina, el 7 de marzo a las 11 de la mañana el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich fue a Aeroparque para recibir, en un acto oficial, a un jet Bombardier CRJ 200: el primer avión que volará bajo la marca FLYEST

La empresa, que empezará a operar en abril, nació a partir de la adquisición que el grupo español ILAI - accionario de la española Air Nostrum, franquicia de Iberia y de la aerolínea Amaszonas del Paraguay- hizo del 49 por ciento del capital social de la ex Sol, mientras que el 51 por ciento restante, aclaran, continúa bajo capitales argentinos.

En una charla exclusiva con Apertura.com, su gerente General y accionista mayoritario, Gustavo Cebreiro , quien dirigió Sol durante diez años y trabajó en Aerolíneas Argentinas otros trece, explica cuál es el plan de negocio y qué le falta a la Argentina para despegar en materia aeronáutica.

¿Cómo se posiciona Flyest ante la apertura del mercado aerocomercial?

Nuestro modelo de negocio lo calificamos como complementario y de rutas de baja densidad de pasajeros. Ahora están Flybondi, Avian, Flymerlo (se ríe)... Esas empresas están hablando de aviones grandes. Nosotros no. Lo que estamos haciendo es ver cómo desarrollar un plan para complementarnos con las rutas troncales de alta demanda y aportarles tráfico. Uno apunta el modelo de negocio de acuerdo al producto que tiene, no vamos a competir contra compañías con aviones más grandes.

¿Qué rutas van a operar?

En principio las rutas que Sol ya tenía asignadas, que eran siete: Buenos Aires- Rosario, Buenos Aires-Santa Fe, Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires- Montevideo, Córdoba-Rosario y después una de Rosario a Punta del Este y otra, que no estaba muy operativa, es Buenos Aires-Rafaela.

¿Van a pedir nuevas en la nueva audiencia que el Gobierno convocó para abril?

Por el momento lo estamos estudiando, nuestra proyección es afianzar lo que ya tenemos, no creo que lleguemos a la audiencia de abril. No porque financieramente no lo podamos hacer, sino porque tenemos que hacer un estudio de mercado para ver cómo nos vamos a desarrollar con nuestros aviones. No lo descartamos, pero no creo que lleguemos con los tiempos.

¿Cuántos aviones y cuántos empleados piensan tener?

Nuestro presupuesto prevé la incorporación de cinco aeronaves. El Bombardier CRJ 200 es un jet de última generación de 50 plazas que llega a una velocidad máxima de 856km/hora y tiene alcance de 3.700 km. Está presente en las flotas de las principales aerolíneas regionales del mundo como Lufthansa Regional, US Airways Express o American Eagle. De estas aeronaves, cuatro serán para operar y el quinto lo vamos a usar de back-up. El plan es incorporarlas todas en el transcurso de un año y medio o dos años. En total pensamos emplear 120 personas de manera indirecta y 1000 de forma indirecta.

¿Cuál es la inversión?

Esto más la capacitación del personal y la adecuación de la estructura requiere una inversión inicial que se estima en US$ 40 millones a cuatro años.

¿Van a operar sólo como complemento de Aerolíneas Argentinas o ya tienen otra línea en la mira?

En principio estamos abiertos a la complementación con cualquier aerolínea. Pero queremos ser cautos en el desarrollo de rutas e ir viendo cómo se maneja el mercado. Hay rutas de alta densidad que tienen sus horarios base. Por ejemplo, Buenos Aires-Rosario tiene gran demanda y tiene un vuelo a la mañana y otro a la noche. El tráfico corporativo requiere más frecuencias, pero la demanda no da para otro avión grande, lo normal sería poner aviones más chicos como los nuestros porque si no, un pasajero que va a Rosario solo por negocios tiene que esperar un día entero para volver.

En el sector aseguran que se aceleraron los tiempos... ¿Sienten que los apuraron para salir al mercado?

Todo este movimiento hizo que se adelantara todo. La idea era arrancar muy gradualmente, paulatinamente. Todo se adelantó, el proyecto de start-up también y la idea es empezar a volar los primeros días de abril la ruta a Montevideo. El Gobierno está elaborando este plan hace bastante tiempo. La llegada de inversión de compañías extranjeras y el armado de asignación de rutas no es algo que se piensa de un día para el otro. Esto se viene estudiando el Estado lo viene estudiando desde que tomó las riendas, la verdad que la base de todo está en que la Argentina es el país que menos creció en pasajeros transportados en la región. Hay países con menos cantidad de habitantes que tienen una proporción más grande de pasajeros transportados que la nuestra.

¿Se puede cumplir la meta del Gobierno de duplicar la cantidad de pasajeros?

No me animo a darte números porque no tengo el panorama de posibilidades, pero si se requiere un crecimiento sea del 10 o del 20 por ciento. Hay una demanda insatisfecha que hay que cubrir, hay que unir ciudades y muchas veces la única forma de comunicación es el avión.

¿FLYEST va a operar como low cost?

Esa es una de las cosas en la que no estamos de acuerdo, no nos calificamos como low cost. Una low cost se dedica al transporte de gran cantidad de pasajeros y nuestro avión no sirve para amortizar los costos fijos y ser low cost. Nuestro negocio no va por ese lado. Son aviones regionales de 50 plazas que sirven para ir a rutas de menor demanda. Somos complementarios, no nos podemos calificar como low cost que tienen que operar con costos aeroportuarios bajos.

Si quieren operar en el interior del país, sobre todo, en ciudades más pequeñas ¿Qué pasa con los aeropuertos en esas zonas? ¿Están preparados?

Me estas preguntando algo para lo que mi capacidad es limitada, pero creo que los aeropuertos necesitan inversiones, radares, infraestructura. No tienen horarios nocturnos. El Gobierno está trabajando para que esto se haga. Antes no había inversiones, ahora hay ¿Son suficientes? No, no son suficientes, hay mucho por hacer siempre hay algún aeropuerto que requiere algo, si no son las luces de la pista, es una mejor radarización o la necesidad de renovar el equipamiento.

¿Qué diferencial van a ofrecer desde el servicio? En el mercado ya se habla de ofrecer WiFi libre en los vuelos...

Técnicamente es viable, yo te puedo poner Wifi una low cost te lo va a cobrar son servicios adicionales, la low cost en el mundo se caracterizan por cobrarte absolutamente todo…

¿Por qué en el sector le escapan al término low cost?

Es una cuestión cultural, se tienen que dar muchísimas condiciones para que una low cost pueda operar en la Argentina con las condiciones en las que operan. Tiene que haber más horarios nocturnos, más frecuencias. Hay muchos costos que no se pueden reducir el mantenimiento, el combustible, el personal. El resto son con los que se puede jugar bajo el funcionamiento de low cost. Pero ahora, hablar de low cost en la Argentina es hacer futurología, el concepto existe, pero algunas cosas van a requerir imaginación y otras hay que ver si el mercado te lo va a aceptar o no. La gente confunde low cost con low fare. Vos podés transportar 20 pasajeros a 100 pesos cada uno o 100 a 20 pesos cada uno. Si apostás al volumen podés hacer una low cost con bajo servicio, la primera opción apunta a un servicio de calidad. Todo va a depender mucho de cómo se desarrolle, la verdad es que a todos les deseo lo mejor. Hay que ver a los jugadores en la cancha, esa es la verdad.

@ @LdeLucila