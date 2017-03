“Torry” Palenzuela: de las trompadas en Crónica TV a empresario teatral en Mar del Plata

Algunos recordarán a Ernesto “Torry” Palenzuela por su participación en segmentos humorísticos de Videomatch, pero la gran mayoría todavía tiene grabada en su retina aquella histórica pelea en los estudios de Crónica TV. A casi seis años de la discusión que terminó en escándalo con el productor Carlos Mandia, hoy Torry continúa arriba de los escenarios con sus shows, pero en 2015 se transformó en empresario teatral cuando compró el teatro La Campana en Mar del Plata. “En el ambiente no sobrevive el que no entiende que hay que hacer de todo”, asegura Torry en diálogo con Apertura.com.

Comenzó a pisar los escenarios en junio de 1997 cuando un lugar llamado El Templo en Río Gallegos lo contrató por primera vez para enfrentar al público. Desde 2001 visita todos los años la Costa Atlántica con sus espectáculos y afirma que nunca lo tentó irse a Carlos Paz porque ya tiene armado “su kiosco” en Mar del Plata. Durante algunos años alquiló un espacio en La Campana, que tiene capacidad para 330 personas, hasta que decidió invertir y comprar el lugar junto al productor teatral Juan Alzúa. Hoy, cada uno posee un 50% del emprendimiento. Después de 16 años trabajando durante los veranos marplatenses, Torry analiza la rentabilidad del negocio teatral, cuenta cómo hizo para sobrevivir en el salvaje ambiente artístico y revela por qué cree que las trompadas en Crónica le dan una ventaja en las reuniones de trabajo.

¿Cómo te fue económicamente esta última temporada?

Esta vez hice sencillos los espectáculos, no contraté figuras, utilicé vestuarios viejos. A Mar del Plata fue la misma cantidad de gente, pero con menos dinero en el bolsillo. No pudimos aumentar el precio de las entradas y, naturalmente, los gastos que uno tiene incrementaron sensiblemente. El que gastó pensando que iba a ser una temporada igual que la pasada, se estrelló contra la pared.

¿Cómo ves a Mar del Plata hoy como plaza teatral?

La ciudad necesita una política de acción turística gigante porque es la misma Mar del Plata de hace 15 años atrás. No hay una política de ayuda desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, prefieren darle un cachet a Axel antes que ayudar a cada teatro, por ejemplo, comprándoles entradas para regalárselas a la gente.

¿Cuáles fueron los shows que más te rindieron en La Campana?

Estuvieron los chicos de Combate (el programa de Canal 9) haciendo un espectáculo que se llamaba “Batalla de Talentos” e hicieron cinco funciones. Teníamos entradas a $ 300 y otras a $ 600 que incluían un meet and greet y la gente compraba directamente estas para conocerlos, no querían las de $ 300. Tuvimos también shows de stand-up que tienen mucha convocatoria en redes sociales y terminan llenando la sala.

Entonces, ¿hoy es rentable tener un teatro?

No, hay muchos teatros para el flujo de gente que sigue siendo el mismo que hace 10 años cuando había la mitad de los teatros. Si vos tenés en la misma cuadra dos teatros y, de repente, abren tres más, se van a tener que repartir la guita, no hace falta ser Einstein para saberlo. También hay muchos impuestos que hay que pagar como los de SADAIC, Argentores, sindicatos, etc.

Si viene un amigo que te dice que quiere comprar un teatro, ¿qué le decís?

Si hay mucha guita le vendo el mío (risas).

¿Qué hiciste esta temporada para paliar esta complicación económica?

Hay que fijarse de no gastar mal. Si hago el balance general puedo decir que me ha ido bien, pero no puedo decir que estoy salvado. La gente va a lo que le alcanza el bolsillo, entonces hay que buscarle la forma ya sea con alguna promoción de que el menor no pague o que el segundo entra con descuento. Lamentablemente, por cómo venía la mano, este año le tuve que decir al sonidista que también haga la iluminación o el telonero hacía trabajo de acomodador.

Torry delante de la marquesina de La Campana

¿Cuál es la clave para sobrevivir en el ambiente artístico?

Hay que hacer de todo. Si yo me quedo esperando a que me llamen por teléfono, lo más probable es que no suene. Hay que tener la capacidad de armar reuniones, llamar, juntarte con gente, todo eso forma parte de cuando vos querés sostenerte en un medio. Para tener un teatro, primero alquilaba un espacio ahí; para tener una empresa de trailers como tengo ahora para promocionar mis obras, primero pegué los afiches con engrudo yo mismo. Hoy si no tenés sponsor, no te alcanza con el valor de las entradas.

Antes eras solo cómico o productos, ¿sentís que te miran distinto en el ambiente ahora que sos dueño?

Yo sigo siendo igual, pero hay gente que está dos días en el programa de Tinelli y ya te miran por arriba del hombro. Después a los dos meses te mandan mensajes preguntándote si tenés un lugar en la obra para ellos. Acá no es indispensable ni Torry, ni Silvia Süller, lo único indispensable es la sala.

En su momento dijiste que querías ser jefe comunal, ¿seguís interesado en la política?

Me gusta y hago muchas acciones políticas siempre, sin embargo, he tenido muchas desilusiones. Hoy creo que se está desoyendo mucho al tipo que va al supermercado y no le alcanza. No tienen que ir a hablar con la Cámara de Comercio, tienen que agarrar a cuatro o cinco comerciantes al azar y preguntarles cómo va el negocio. No creo mucho en las Cámaras, siempre tienen alguna terminal política. Soy peronista, pero hoy por hoy no tengo ninguna ambición política.

En todos estos años tuviste la posibilidad de trabajar con mucha gente, ¿hay alguien con el que no volverías a trabajar?

No, además en todos los proyectos en los que me meto siempre soy el dueño. La única vez que no fui dueño, me contrataron por un número que después no me pagaron y terminamos a las trompadas en Crónica. Hay cosas que la gente no vio ese día, igual no lo justifico, los tipos me decían que yo era pobre y me refregaban los billetes en la cara. Este año, por ejemplo, me ofrecieron estar en la revista de Carmen Barbieri y dije que no, no me hubiese bancado ni un segundo que Santiago Bal me levante la voz.

Preferís decidir con quién trabajar antes que formar parte de una gran revista.

Me gusta ser el pequeño tipo que contrata. No me bancaría que me llame un gran productor y me proponga trabajar en una comedia. Primero porque la guita es irrisoria, vos después los ves a todos entrando por la alfombra roja y es una gran mentira. Uno hace la cuenta y a las primeras figuras no les pueden dar más del 2% o 3%, se acabaron en Mar del Plata las compañías que facturaban $ 30 millones.

Pasaron casi seis años del incidente en Crónica, ¿qué te pasa hoy cuando lo ves?

No me pasa nada, pero tengo que aprender a convivir con que la gente viene y me dice “que bien lo de las piñas, eh”. Es un atrevimiento santo que tiene la gente cuando uno está en la puerta del teatro sacándose fotos para poder vender más entradas. No me molesta, es más, hasta a veces me da ventaja. Cuando me siento en una reunión de trabajo, a veces creen que solo sé agarrarme a piñas y cuando me siento a conversar se dan cuenta que tengo más frente.

@ @XaviLedesma