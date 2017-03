Pros y contras de sacarle jugo al proteccionismo de Trump y exportar a China y México

Desde que asumió la presidencia del país más importante del mundo, la política proteccionista de Donald Trump viene asustando, por estas tierras, tanto a citrícolas como a empresarios relacionados al biodiesel, el aluminio y a distintas economías regionales, todos ellos sectores en cuya actividad la exportación al mercado estadounidense pesa mucho. Sin embargo, según Ecolatina, algunos reveses del nuevo proteccionismo norteamericano podrían convertirse en una buena noticia para la Argentina.

“Las fuerzas proteccionistas de los países centrales se encuentran en auge, lo que impacta al comercio mundial de forma directa”, advierte la consultora dirigida por Roberto Lavagna, pero remarca a la vez que “en este nuevo esquema, además de dolores de cabeza, pueden abrirse algunas oportunidades”. Así, dentro del plan de reformulación de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el mundo, países como México y China deberían salir a la búsqueda de nuevos mercados en los que posicionar sus productos.

En el caso del gigante latinoamericano, la Argentina representa un rincón todavía no explotado para colocar sus manufacturas. Según Ecolatina, el intercambio bilateral actual con México representa solo el 2,2 por ciento de nuestro flujo comercial.

La consultora recordó en unos de sus últimos informes que los envíos argentinos a México alcanzaron U$S 800 millones el año pasado (tan sólo 1,3 por ciento del valor exportado en 2016), al mismo tiempo que las importaciones mexicanas superaron los U$S 385.000 millones el año pasado, es decir casi siete veces las exportaciones totales argentinas (apenas por debajo de los U$S 58.000 millones). Por otro lado, los envíos de Estados Unidos a su vecino del sur treparon a U$S 180.000 millones en 2016 (casi la mitad del total importado por México). Así, de llevarse adelante la “política de reciprocidad”, nuestro país encontraría allí un potencial mercado exportador.

Sumado a ello, las importaciones de maíz, trigo, girasol y soja en bruto del país azteca, commodities producidos a nivel local, superaron U$S 19.200 millones el año pasado, lo que implica más del doble del total exportado de estos productos por la industria argentina (U$S 8.300 millones). Por ende, la posible reacción mexicana ante la amenaza proteccionista de Trump, generaría oportunidades para nuestro país.

Más allá de estas posibilidades, de instalarse la política de “comprar a quien nos compra” en el mercado internacional, la Argentina no representaría la mejor candidata para México.

De acuerdo a los datos disponibles de 2015, México exportó más de U$S 65.000 millones de vehículos y autopartes a Estados Unidos (superando el total importado por Argentina dicho año). En la misma línea, el país azteca envió a la primera potencia mundial televisores y computadoras por más de US$ 27.000 millones”, según sostiene Ecolatina. Adecuarse a ese panorama obligaría no sólo a reemplazar producción nacional por externa, sino a reconfigurar los lazos con socios comerciales de larga data como Brasil.

El mismo escenario de beneficios y contras se repite con China, un jugador más cercano a la Argentina y hoy el segundo proveedor de mercancías del país, detrás de Brasil. Según la consultora, en los últimos años, el gigante asiático fue a su vez el segundo destino de las exportaciones argentinas, y si bien éstas se contrajeron 13 por ciento en valores entre 2012 y 2016, las cantidades vendidas aumentaron más de 30 por ciento en el período, dando cuenta del acercamiento de los últimos años. Dicho avance estuvo concentrado, sin embargo, en productos primarios.

Para la entidad comandada por Lavagna, el mayor grado de proteccionismo en las economías desarrolladas podría provocar riesgos en la medida en que frene el comercio internacional, pero en una segunda instancia, podría traer efectos positivos; sobre todo considerando que nuestro país es un exportador de materias primas o productos manufacturados de origen agropecuario, donde es más difícil que avancen políticas comerciales restrictivas.

Claro que este panorama no se encuentra exento de riesgos: ya que esos países deberán colocar sus exportaciones en nuevos horizontes. Y el incremento de las importaciones en sectores con elevado componente de costo salarial, provocaría inconvenientes sobre el empleo, aumentando la conflictividad económica y social.