Los analistas económicos coincidieron en que la recesión habría llegado a su fin

La actualidad económica argentina fue la principal temática del panel que inauguró la primera jornada del Congreso Económico Argentino en la Expo EFI 2017. Miguel Kiguel, director de EconViews, Fernando Navajas, jefe economista de FIEL, y Carlos Pagni, columnista político de La Nación, brindaron su análisis en el panel moderado por el periodista Pablo Wende.

Los especialistas convinieron en que la economía argentina está mostrando los primeros “brotes verdes”, sin embargo, reconocieron que aún tiene varios desafíos de cara a lograr un crecimiento estable y sostenido en el futuro. Kiguel identificó a la inflación y a la reducción del déficit fiscal como algunas de las principales preocupaciones que debería tener el gobierno de cara al 2017. “El objetivo del 17% es muy ambicioso, no sé si se va a lograr, nuestros pronósticos son del 21%”, aseguró. Sobre el aumento de precios , Navajas reveló que los aumentos de tarifas “contaminan” la inflación, pero solo de manera transitoria y agregó: “Atravesar una corrección de precios de manera descoordinada lleva a impactos que se manifiestan en la tasa de inflación de corto plazo”. El economista de FIEL aseguró que el Banco Central no debería preocuparse por la incidencia del aumento de tarifas en la inflación, sino que debería ser el Ministerio de Hacienda el que se preocupe por el control de la política tarifaria.

Por su parte, Pagni identificó al gasto público como el principal enemigo a combatir. “Es un problema de difícil resolución y determina que el crecimiento de la economía no despegue”, afirmó el periodista. A su vez, hizo hincapié en el valor que tienen para el Gobierno las próximas elecciones legislativas. Con respecto a la política gradualista del Gobierno, el analista de La Nación identificó las dos razones por las que el oficialismo evita una reforma agresiva. “Un ajuste de Macri se atribuiría a sadismo y no a necesidad, ya que está sospechado de tener baja sensibilidad ante las personas con problemas económicos”, puntualizó Pagni. La otra razón que llevó al oficialismo a evitar un shock de reformas, según su pensamiento, fue que “el gobierno kirchnerista no estalló, no hubo una crisis que les hubiera permitido realizar ese ajuste”.

Los analistas, sin embargo, tuvieron sus reparos a la hora de determinar cuándo sentirán los bolsillos de los argentinos el impacto del despegue de la economía. Kiguel aseveró que recién a fin de año esta mejora podría sentirse en la economía. Con respecto a este tema, Pagni criticó la política de comunicación oficial y aseguró que “explicar es clave para que mejore la sensación de la gente”.

Desde el comienzo del mandato de Mauricio Macri siempre se mencionan a las inversiones como uno de los principales objetivos para lograr el crecimiento económico. Kiguel señaló que el sector privado tiene que liderar ese crecimiento. “Venimos de años en los que el crecimiento venía del sector público y eso no es sostenible”, afirmó. Navajas se mostró optimista y confirmó que el “segundo semestre” va a llegar, aunque “las recuperaciones pueden ser intensas, como una montaña rusa”.

@ @XaviLedesma