¿Cómo lograr mayor engagement con tu trabajo?

Una encuesta mundial demuestra que más del 80% de las personas no están comprometidas ni motivadas con su trabajo.

¿Estás realmente motivado con lo que haces?

¿Sentís que estas profundamente comprometido con los valores y la misión de la organización para la que trabajas todos los días?



Una encuesta hecha por una de las consultoras más importantes del mundo demostró recientemente que más del 80% de la gente que trabaja en relación de dependencia declara no estar motivados o “enganchados” con el trabajo que realizan todos los días.

Por eso quiero compartir con vos 3 reflexiones que tal vez aporten algo de valor a la hora de considerar “¿Qué hacer?”, “¿Por qué hacerlo?” y “Como ponerte en marcha?” para obtener mayor motivación y “enganche” con tu trabajo.

1) Deseo: ¿Por qué haces lo que haces?

El primer punto se puede resumir con la siguiente expresión coloquial: “Tenés que tener Hambre de algo”. El paso Nr. 1 es que tengas un profundo y genuino deseo por aquello que querés hacer o alcanzar en tu vida.

Una causa, un sueño, una experiencia, un propósito. Algo en lo que profundamente creas. Algo que te genere pasión. Algo para lo cual sientas que son naturalmente bueno o que la gente dice que te sale naturalmente.

Y aquí tengo una noticia para aquellos que dicen cosas como “Yo no sé lo que quiero” o “Yo no tengo pasión por nada”.

¡Esto no va a ocurrir por arte de magia ni por casualidad! ¡Salí a buscarlo! No va a aparecer sentado en tu sofá mirando la televisión ni navegando en Facebook.

Para tener una visión tenés que salir al mundo. El deseo se construye ante la exposición con experiencias, vivencias. Interactuar con otros seres humanos. Reflexionar sobre qué cosas “del afuera” te han impactado o hecho más sentido hacia tus “adentros” para luego ponerte en marcha.

Probá, jugá, intentá cosas distintas.

¡Y si no te gusta lo que haces, cambia hasta encontrar aquello que si te gusta!

Una aclaración importante en este punto: Hay una gran diferencia entre el deseo y la codicia. El deseo del que estoy hablando aquí es el motor que nos da vida. Es el deseo de crecer, de contribuir, de servir a tu propósito para servir a otros.

Cuando tenés un profundo “Porque” cualquier “Como” es abordable.

2) El mapa: “¿Cómo comenzar?”

El mapa será fundamental para saber 3 cosas: 1) ¿Dónde te encuentras hoy? 2) ¿A dónde quieres llegar? 3) ¿Cuál es el camino y la distancia que te separa? (que puede ser medida en tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, acciones, etc.)

Una viaja frase dice "El éxito deja huellas". Si quieres conseguir algo en tu vida, cualquiera sea el ámbito, aprende a modelar a quienes ya han recorrido ese camino. Copia a alguien que ya haya alcanzado aquello que deseas.

Dedícate primero a encontrar una estrategia que sea correcta y que veas en la práctica que a otros les ha dado buen resultado.

La estrategia es algo así como el plan o la dieta si quieres bajar de peso.

No tienes que re-inventar la rueda. Simplemente aprender a copiarla lo mejor que puedas y en el proceso adiciónale tu personalidad

Las personas que logran lo que tú quieres no han tenido suerte. Simplemente hacen algo diferente a lo que tu haces. Ocúpate en descubrir que es y repítelo pero agregándole tu toque personal.

Este enfoque y estrategia te ahorrara uno de los recursos más importantes de todos: Tu Tiempo

3) La clave del éxito: Tu mente

Por más que tengas o hayas encontrado el mejor “mapa” del mundo para alcanzar lo que deseas, de poco o de nada servirá si no comienzas a descubrir y cambiar cuales son las historias limitantes que te cuentas a ti mismo.

La historia limitante te imposibilita a creer que podrás encontrar la estrategia correcta o que podrás conseguir aquello que quieres.

Has prestado atención que hay algunas personas a las que por más que se le ofrecen las respuestas, los caminos o los recursos para alcanzar aquello que desean, igualmente responden con argumentos tales como:

“No va a funcionar” o “Esto no es para mí” o “Creo que va a ser muy difícil”, etc.

Las estrategias o la información correcta respecto a lo que tu deseas obtener no es tan difícil de conseguir. El punto en cuestión es considerar el “factor humano”. Dicen que el 80% del éxito es psicología. El otro 20% es solo la mecánica/ técnica.

Si tienes la estrategia, sientes que es el camino correcto y sin embargo no tomas acción, se debe a que has desarrollado una historia que te cuentas a ti mismo y que te limita. Que te impide accionar. Que te impide alcanzar lo que quieres.

¡Una historia que probablemente te cuenta el “Porque” aquello que deseas hacer NO va a funcionar!

Entonces, es natural que con esa historia que te has creído no lo intentes, ¿cierto? ¿Por qué deberías tomar acción en la estrategia si de todos modos tú ya sabes que vas a fracasar?

Las personas que consiguen lo que desean en la vida es básicamente porque comienzan contándose otra historia. Se cuentan una historia que los empodera. Que les dice a si mismos “Yo puedo y yo lo conseguiré”.

Todo tu mundo cambia cuando cambian tus historias!

Divórciate de tu historia limitante y cásate con tus historias enriquecedoras

No podrás creer de lo que tu mismo eres capaz.

N Nico Iglesias