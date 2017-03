Su experiencia en el Mini Davos la llevó a crear un grupo de mujeres líderes

“Durante la crisis de 2001 la estábamos pasando muy mal en el Citi, el banco donde yo trabajaba. Nos querían romper las bóvedas. En ese momento fuimos dos mujeres las que nos pusimos delante de la bóveda para protegerla, ahí sentí que empezaron a respetarme”, recuerda Patricia Guarnes, gerente general para América Latina Sur de First Data, empresa líder en procesamiento de pagos. Durante más de 20 años se desempeñó en distintas posiciones en el Citi Bank y asegura que ahí aprendió que “masculinizarse no era la manera de encajar sino que debía aportar desde lo femenino”.

Aunque en un principio había pensado estudiar bioquímica, finalmente se decidió por la contaduría. A los 17 años comenzó a trabajar como pasante en el banco estadounidense y paso a paso comenzó a hacerse un lugar en la empresa. La mayor parte de su carrera estuvo enfocada en el área de finanzas y consumo, sin embargo, también tuvo un paso por la Tesorería. “No fue nada sencillo ya que en las reuniones eran todos hombres excepto yo”, hace memoria. La contadora graduada en la UBA, destaca que, a pesar de dedicarse al sistema financiero, Citi siempre le brindó espacios para hacer carrera.

“Fue más fuerte que un divorcio, fue como una muerte”, detalla la ejecutiva al referirse a su salida de Citi. A pesar de que asegura que fue una decisión difícil, Guarnes enfatiza que estaba preparada mentalmente para que ocurriera ese cambio en su vida. Rápidamente apareció First Data que le abrió sus puertas para que se convierta en CFO de la empresa en agosto de 2015. “Me sentí muy aceptada desde un principio, además la aceptación de la mujer en roles de liderazgo me acercaba mucho a la cultura de la compañía”, destaca la ejecutiva.

La brecha de género suele darse con mayor amplitud en los espacios gerenciales y Guarnes rememora su experiencia en el Mini Davos en septiembre de 2016. “Me encontré con una socia ahí, nos miramos y nos dimos cuenta de la poca cantidad de mujeres que había. En ese momento decidimos crear un grupo de LinkedIn de mujeres líderes”, relata Guarnes y afirma que la sorprendió la cantidad de mujeres que estaban interesadas en generar un espacio para ellas. Sin embargo, la directiva de First Data reconoce que a la industria financiera le queda un largo camino por recorrer en materia de igualdad de oportunidades. Por otro lado, también señala que la industria de servicios “sí está generando un impacto con respecto a darle espacio a las mujeres en posiciones de liderazgo”.

Su experiencia, después de años trabajando en la industria, la llevó a reflexionar que lo mejor para reducir la brecha de género es la igualdad. “Hago hincapié desde mi lugar para que no se hagan diferencias entre hombres y mujeres, una persona no está en un lugar porque es mujer ni porque no lo sea”, asegura Guarnes y subraya que los más jóvenes son más abiertos a esa idea que los de mayor trayectoria.

First Data procesa las operaciones de MasterCard, Diners y CMR de Falabella, entre otras tarjetas, y Guarnes identificó al 2016 como “un año excelente” para la empresa. “En el 2017 creemos que se dará un cambio en el mercado de los medios de pago y empezarán a aparecer nuevos competidores cuando cambien las reglas del juego para operar”, analiza Guarnes que tiene como desafío mantener a First Data como protagonista ante estos cambios.

@ @XaviLedesma