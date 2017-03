Trump despidió a Schwarzenegger de su programa de TV

¡Estas despedido! Esta era la frase favorita de Donald Trump durante las catorce temporadas en las que estuvo al frente del popular reality show The Apprentice. El presidente de Estados Unidos continúa como productor ejecutivo del programa y utilizó su red social favorita para aclarar que Arnold Schwarzenegger fue despedido como conductor de The New Celebrity Apprentice por sus bajos ratings.

El actor austríaco presentó un comunicado la semana pasada anunciando que se alejaría de la conducción del show luego de su primera temporada. “Trabajaría con todos ellos de nuevo en un programa que no tuviera estos antecedentes”, aclaró el protagonista de Terminator luego de destacar el trabajo de todo el equipo de producción. Sus enfrentamientos públicos con Donald Trump fueron una de las principales razones.

Rápidamente, el presidente estadounidense utilizó la red social del pajarito para responderle al actor y aclarar la situación. “Schwarzenegger no se va voluntariamente. Ha sido despedido por sus malas (patéticas audiencias), no por mí. Un triste final para un gran espectáculo”, escribió el ex conductor del show.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

El magnate criticaba asiduamente la labor del actor como host del programa y lo culpaba de los bajos ratings. Trump utilizó Twitter como principal medio para denostar al ex gobernador de California, sin embargo, se salió del protocolo en el Desayuno Nacional de Oración en febrero cuando pidió a los asistentes que “recen por Schwarzenegger”.