Los creadores de Snapchat recaudaron US$ 3400 millones en su oferta inicial en Wall Street

La oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la compañía dueña de Snapchat era uno de los eventos más esperados del año en la Bolsa de Nueva York. Snap Inc. no defraudó las expectativas y debutó en Wall Street recolectando US$ 3.400 millones, según informó la agencia Reuters.

En su estreno bursátil, el valor de las acciones de la empresa creció un 44% y cerraron a US$ 24,48 por acción, muy por arriba de los US$ 17 iniciales. Con estos números el valor de la empresa ascendió a US$ 28.300 millones y su co fundador Evan Spiegel, que se presentó a dar el campanazo inicial, embolsó US$ 272 millones.

Snap Inc. saltó a la fama en 2012 con su red social Snapchat que permite crear videos cortos y fotos que se borran en 24 horas y tuvo mucho éxito especialmente en el público más joven. A pesar de su popularidad, la empresa registró pérdidas por US$ 514,6 millones el año pasado y eso sembró dudas con respecto a un posible IPO exitoso.

Sin embargo, la empresa logró superar la recaudación de la oferta inicial de Facebook en 2013 que recolectó US$ 3.000 millones y, de esta manera, se convirtió en el IPO más grande de una empresa tecnológica estadounidense desde el de Alibaba Group Holding Inc en 2014.