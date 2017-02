José Palazzo: "Si este año el Cosquín Rock no genera pérdidas me desnudo y salgo corriendo"

Por primera vez en 17 años el Cosquín Rock emigró de la provincia mediterránea y tuvo su edición internacional en Guadalajara, México, en la que convocó a 20.000 personas. José Palazzo, abogado, fundador, productor y DJ itinerante habló con Apertura y explicó las claves del negocio de uno de los festivales más convocantes del país. Cuánto sale, cuánto gana (cuando gana) y cómo le afecta la caída del consumo. Las batallas para permancer a flote.

Si alguien te dice que se quiere meter en el negocio de los festivales ¿Vos qué le dirías?

Que tenés que tener US$ 1 millón y medio (risas). No, mentira. El Cosquín Rock ganó en las primeras ediciones, pero entre 2005 y 2008 fue muy deficitario. Cuando cambió de un anfiteatro al predio abierto, los costos se multiplicaron por seis. Es decir, por cada un peso que gastaba en la Plaza Próspero Molina gasté siete en San Roque. Ahí la inversión fue gigantesca hasta que se equilibró.

¿Cuánto sale hacer el Cosquín Rock?

Nosotros gastamos $ 47 millones en el festival. Las variables son muchas. Una es el combustible. Tenemos generadores funcionando desde el 5 de febrero porque ahí empiezan a vivir 30 tipos. Después está el alojamiento. Alojamos a 1700 personas el fin de semana del festival solo entre músicos y staff. Otras 1700 entre seguridad, producción, gastronomía y todo el equipo técnico que para en el lugar. A eso hay que sumar lo que son los micros de gira, el transporte, los aviones, la seguridad, el campo, los escenarios, todo. Tenemos mucho know-how de eso. Con nuestra compañía (En Vivo Producciones) producimos el Dakar. Tenemos estructura para trabajar al aire libre. Eso nos llevó muchos años y mucha inversión para poder lograrlo.

O sea que no me pongo a producir festivales…

Y… el festival nuestro es un complemento de lo que hacemos durante el año con la productora. Si logramos desarrollarnos en América latina, la unidad va a ser muy valiosa, porque la marca lleva 17 años. Cuando desarrollemos el festival en América latina vamos a estar entrando en los 20 años del Cosquín Rock en la Argentina.

¿Cuánto se llevan las bandas?

Si el festival cuesta $ 45 millones, la artística cuesta $ 20 millones. Literal. No hay más vueltas. En eso tenemos bandas nuevas a las que les pagamos $ 5000 hasta bandas a las que les pagamos US$ 100.000 y hay un montón de gastos artísticos, productos pequeños, alternativos que también tienen sus costos.

¿Qué es lo que hace que cambie el cachet del músico?

Tiene mucho que ver con lo que van convocando. Por ejemplo, no le puedo pagar a La Beriso lo mismo que el año pasado que este año después de llenar River.

¿Pero qué pasa con una banda como Los Auténticos Decadentes, por ejemplo?

Claro… Los Decadentes se mantienen estables más o menos; cobran lo mismo. Pero hay artistas que no. Ciro agotó Vélez, no le puedo pagar lo mismo que el año pasado porque vendió mucho más. En Córdoba agotó las entradas. Con La Beriso hicimos dos shows para 3000 personas; el año pasado metimos 10.000 personas en Córdoba y después llenó El Monumental.

¿Cómo surgió el proyecto para regionalizar el festival?

En México eran consumidores del festival, entonces surgió la idea de hacerlo allá. En Chile estamos hablando con unos empresarios para ponernos de acuerdo para hacerlo ahí y en Perú, como nosotros hicimos el Dakar, pegamos muy buena onda con los empresarios que nos hicieron de promotores allá, muy buena onda; entonces se lo propusimos y les encantó.

¿Con quiénes se asociaron para llegar a México?

Con dos empresarios, uno que hace un festival en Monterrey que se llama Machaca Fest (se refiere a Ismael Montoya Melo) y otro que se hace en Guadalajara y se llama Rock por la vida.

¿Están pensando en desarrollarlo como una franquicia, como el Lollapalooza?

No, porque nosotros no somos una franquicia. Somos socios de los festivales, trabajamos como miembros de la sociedad, como programadores; y corremos riesgos. Seguimos todo de cerca.

¿Cómo fue cambiando la dinámica con los artistas a partir de los cambios de la industria y sobre todo la caída en las ventas de discos? ¿Sentís que los músicos dependen mucho más de ustedes para recaudar?

Y el negocio cambió completamente. Al negocio del disco no lo conozco bien, pero hoy el show en vivo es el único ingreso que tienen los artistas y ellos trabajan sobre eso. Sadaic (Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores) para las bandas que tocan mucho sigue siendo un ingreso importante; yo, por ejemplo, pago el 12 % de la recaudación a Sadaic. Si recaudé entre $ 55 y $ 60 millones, $ 6 millones van a Sadaic y después eso se reparte entre todos los artistas. Pero claro, tampoco les queda tanto.

¿Ves gente nueva en el ambiente de productores de festivales?

Cada vez menos, somos los mismos de siempre produciendo ¿Qué quiero decir? Veo gente nueva, pero todos empezamos muy jóvenes. Mi primer show lo produje a los 25 años. Mi primer Cosquín Rock lo hice a los 28 años. Tengo 46.

En ese momento nadie te dijo: “Esto es un quilombo, ¿para qué te metes?”

Sí, me lo dijeron, de hecho me acuerdo que el primero lo hice en la plaza Próspero Molina. En un momento estaba en los camarines y entró Horacio Guarany y le dijo a Julio Marbiz: “Quiero que me traigas a Natalia y a Samanta, mira al que me traes a hacer rock”. Era en la época del quilombo del jarrón de Coppola. Lo dijo adelante mío, yo casi me muero de un infarto, y Marbiz le dijo: “Bueno, Horacio, tengamos un poco de apertura”. Imaginate en el quilombo que me estaba metiendo. Sin embargo el festival siguió, mantuvo el nombre porque lo registramos como marca itinerante y de hecho el juicio que le ganamos a Cosquín fue porque le demostramos que existía el festival Rock in Rio como marca y había nacido en Rio de Janeiro. Tuvimos el juicio cuando (Jorge) Guinzburg había decidido hacer el festival ahí en la plaza en 2004; nosotros registramos la marca en 2002.

¿Pensaron en dejar de hacer el festival después de la tragedia de Cromañon?

El 30 de diciembre, después de Cromañon, todos los sponsors del festival se fueron. Todos: Coca-Cola, YPF, todos. Nosotros decidimos hacerlo igual ¿Qué iba a hacer yo? Todos los lugares estaban cerrando y nosotros estábamos organizando un festival. En paralelo Guinzburg había tomado la Plaza Próspero Molina y estaba haciendo un festival. Nosotros no podíamos dejar de hacerlo, si lo dejábamos de hacer se extinguía. De hecho, Guinzburg duró un año. Yo estuve con él, porque le gané el juicio porque él usó la marca Cosquín Rock. Cuando fuimos a ejecutar el juicio con mi viejo, que es abogado igual que yo, le dijimos nosotros no vivimos de los juicios, y se lo perdonamos. Y ahí Jorge nos admitió: “Yo no entiendo por qué me metí en esto, fue la peor historia de mi vida. Negociar con vedettes es mucho más fácil que negociar con rockeros”.

¿Los músicos son muy complicados para negociar?

No. Lo que le pasó a Jorge fue porque no era del palo. Se lo dije. Surgió como una alternativa al que era un buen negocio para los músicos. Ellos me pedían a mí una guita y a él le pedían una locura y ¿cómo medías cuánto valen? Si yo voy a ver a una vedette me va a romper el c*lo, a vos no, se lo dije, te juro que así fue la charla.

Si soy el gobernador de una provincia levanta el teléfono y pregunta por qué no venís a hacer el Cosquín a su provincia, ¿qué responderías?

Eso me pasó muchas veces pero hay dos cosas a tener en cuenta y que hacen que lo hagamos siempre en Córdoba. Estamos muy acostumbrados al lugar en donde se hace, el Aeródromo de Santa María y el gobierno de Córdoba nos apoya con cosas que son muy importantes y no tienen que ver con la plata. Una es una colonia de vacaciones que hay en frente e donde nosotros alojamos como 600 personas; además, la seguridad ya conoce el festival, sabe lo que necesitamos de ellos, nos ayuda con fuerzas como defensa civil y los bomberos de la zona. Tenemos una relación muy importante.

¿Qué pasa con los precios adentro del festival? ¿Ustedes los controlan?

Nosotros tenemos concesiones de determinados productos y venta directa de productos propios. Por ejemplo, si yo tengo que respetar cánones de Quilmes, como es el tenerla fría, etc., la vendo con el servicio nuestro, porque por los venues que manejamos en Córdoba ya tenemos un know-how. Este año hemos incorporado mucha gastronomía tercerizada, porque en los festivales internacionales a los que viajo todos los años a ver qué hacen ha crecido mucho la gastronomía. Hay una feria en Córdoba que se llama Ají, que es como la Masticar que se hace en Buenos Aires, que este año va a estar montada íntegramente dentro del festival.

¿Cómo hacés con la plata para financiar el Cosquín Rock, porque no podés ir a un banco y decir “préstenme plata para hacer un festival de rock”?

En el Cosquín Rock hay grupos a los que les puedo decir te pago durante o después del festival.

¿Cuál es la primera inversión?

Nosotros invertimos $ 11 millones para arrancar el Cosquín, que salen de la productora. Esos $ 11 millones quedan muertos de octubre a febrero. A veces sale bien, a veces no. Hoy en el 2017 si el Cosquín Rock empata yo me desnudo y corro por la calle. Es muy difícil empatar un festival como el nuestro en la crisis económica que tenemos. Porque el festival ha caído un 25 por ciento. Si hago un acumulado del 2016 vendimos menos boletos a igual cantidad de producto que en 2015.

¿Qué es lo que más te afecta el negocio hoy?

La caída en la venta de entradas. La gente no va porque no tiene plata, por la caída del sueldo.

Uno tiene la idea de que el fanático de Ciro, por ejemplo, deja de comer y va al festival…

Dejan de comer por dos meses para ir pero, desgraciadamente, también dejan de comer en el Cosquín. No se compra la remera porque se compró la entrada. Te paga el micro y la entrada, todo el resto no existe. Entonces, alguna de las variables del negocio baja. La venta de entradas porque no la pueden comprar, o el consumo adentro porque no tienen para consumir, o el merchandising.

¿Cuál es la clave del negocio entonces? ¿Es sumar más variables como food trucks o a alguien que te hace masajes adentro del predio?

Sí, pero igual vos hacés así. Sacudís al que viene con los pies para abajo y cae una sola moneda, y con esa moneda tenés que cubrir todo. Hay una realidad, que nosotros siempre la planteamos: si en una semana toca Ricardo Arjona, Metallica y juega el clásico Talleres-Belgrano, uno no va a agotar, porque es el mismo bolsillo. El padre le tiene que dar a la señora para ver a Arjona, al hijo para Metallica y él con su hijo más chico se va a la cancha, pero todo no se puede hacer. Es una variable inexorable.

De los 17 años del Cosquín Rock ¿Cuántas veces ganaste, empataste y perdiste?

Diez veces ganamos, cinco empatamos y dos perdimos. Pero la pérdida del 2005 y del 2006 es equivalente a siete de los años de ganancias. De las diez que ganamos siete las perdimos por 2005-2006, post Cromañon, que fue una pérdida ridícula. Vino el 40% del público que esperábamos y los sponsors desaparecieron. En paralelo hicimos una pelea de cachets porque teníamos un festival pegado al nuestro que era el de Guinzburg. Imposible. Pero gracias a haber hecho eso, hoy el festival tiene 17 años, sino se terminaba ahí.

Si tuvieras que pedir un deseo ¿Cuál sería?

Uno de mis grandes deseos sería que me vaya bien en América latina, porque es una marca importantísima para la Argentina y porque le va a ayudar muchos artistas argentinos que no pueden desarrollarse en Latinoamérica desarrollarse ahí.

