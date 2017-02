Tras las críticas, el CEO de Uber renuncia como asesor de Trump

Las protestas suscitadas por la prohibición que Trump aplicó al ingreso de ciudadanos de siete países concretos tuvieron, entre sus filas, a ejecutivos de la talla de Sergey Brin, cofundador de Google. A él se sumaron –no en las calles, pero sí a través de acciones o comunicados– compañías como Facebook, Airbnb, Apple, Twitter y Netflix. Igual que los líderes de esos gigantes, hubo otro que también se pronunció en contra de la polémica política, aún luego de haber aceptado el cargo de asesor del nuevo presidente. Se trata de Travis Kalanick, CEO de Uber.

Sin embargo, los esfuerzos por demostrar su desacuerdo con el mandatario republicano no fueron suficientes para desestimar reacciones negativas entre su comunidad de clientes, y por ello, ha decidido dejar su cargo como consejero del líder político. Así lo afirmó hoy el diario El País en un artículo.

La cercanía que implicaba su puesto como consultor de Trump con la nueva administración estadounidense le había valido a Kalanick una campaña en contra de su aplicación, valuada en U$S 50 mil millones. Así, con el hashtag #DeleteUber como estandarte, usuarios de todo el mundo proponían eliminar el desarrollo para pasar utilizar los servicios de su competencia, Lyft.

Según el medio español, la reunión que Trump mantuvo con distintos líderes de Silicon Valley quedó en el olvido, y de su equipo de asesores tecnológicos sólo se mantienen en pie Elon Musk, de Tesla y SaceX, y Ginni Rometty, de IBM. Sobre el primero de ellos, la publicación sostiene que "afronta críticas tan duras o más como las que ha recibido Kalanick", aunque "por el momento ha optado por seguir como asesor" ya que "personas cercanas al visionario relatan que prefiere tener capacidad de diálogo y así poder influir en la opinión de Trump, antes que confrontar al mandatario".

Debajo, la carta del CEO de Uber a sus empleados:

Querido equipo,

Hoy he hablado con el Presidente sobre el decreto migratorio y los problemas que genera en nuestra comunidad. Le he hecho saber que no puedo participar en su consejo económico. Unirme a ese grupo no significa que apoye al Presidente y sus intereses pero por desgracia se ha interpretado así.

Lo he estado pensando bastante y creo que es una cuestión de valores. Hay varios que son especialmente relevantes.

Dentro y Fuera: La asunción de que Uber o yo, de alguna manera, apoyábamos los planes de la Administración, ha creado una brecha entre los que realmente somos y lo que la gente cree que somos.

Solo es un Cambio: Tenemos que pensar que nuestras acciones promueven avances. Hay muchas maneras de impulsar el cambio, pero estar en el consejo no parecía ser el camino. Están separando familias, gente que se ha quedado fuera del país y, cada vez más, hay un temor al ver que Estados Unidos ya no es un lugar que dé la bienvenida los inmigrantes.

La apertura a la inmigración y los refugiados ha sido capital para el éxito de este país y también para Uber. Estoy muy orgulloso de trabajar directamente con gente como Thuan o Emil, ambos refugiados que vinieron en busca de una nueva vida. Ha sido una semana muy dura para muchas familias, para muchos de nuestros conductores, con historias que encogen el corazón.

Saben que vuestras preguntas y relatos del pasado martes, y las que he escuchado a nuestros conductores, me han hecho mantener mis convicciones. Me ha recordado uno de nuestros valores, sé tú mismo. Vamos a luchar por los derechos de los emigrantes y su comunidad, para que todos podamos ser nosotros mismos, con optimismo y esperanza en el futuro.