Abrupta salida del CEO de Ralph Lauren por una pelea con el fundador de la empresa

Stefan Larsson dejará de ser el CEO de Ralph Lauren luego de una disputa con el fundador de la empresa por el rumbo creativo de la firma de moda. La salida abrupta del ejecutivo resulta llamativa ya que hace menos de dos años que tomó el mando de la empresa.

La empresa, que ya lleva 50 años en el mercado, no pasaba su mejor momento y los inversores no estaban muy seguros del plan que Larsson tenía para revertir este panorama. La salida del ex jefe global de Old Navy se hará oficial recién en mayo y recibirá una indemnización de US$ 10 millones durante dos años.

En noviembre de 2015, Ralph Lauren, de 77 años, había decidido dejarle la silla de CEO de su empresa a Stefan Larsson y asumir el cargo de presidente ejecutivo y jefe creativo de la compañía. “Teníamos diferentes puntos de vista respecto de la evolución creativa que debía tener el negocio”, reconoció el fundador en un comunicado oficial. El cambio de rumbo de la empresa ahora estará a cargo de la jefa financiera, Jane Nielsen, mientras Ralph Lauren busca a un nuevo líder.

Las acciones de la compañía cayeron un 22% en los últimos 12 meses y estaba encontrando algunos obstáculos para llegar con mayor fuerza a los milennials.