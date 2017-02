Los insólitos gastos de Johnny Depp que podrían llevarlo a la quiebra

La vida de Johnny Depp últimamente pasa más por los escándalos que por éxitos de taquilla. Mientras se prepara para el estreno de la quinta película de Piratas del Caribe, sus ex abogados revelaron los excéntricos gastos del camaleónico actor que lo tienen al borde de la ruina financiera.

El protagonista de El Joven Manos de Tijera demandó a The Management Group, despacho que llevó sus finanzas durante 17 años, por, supuestamente, haberle escondido su situación económica real. El bufete le respondió publicando su ostentoso modo de vida y reclamándole un préstamo no pagado de casi US$ 4 millones.

Algunos de los gastos más llamativos de la estrella de Hollywood son: US$ 30.000 mensuales en vino, US$ 10 millones al año para mantener a su entorno más cercano y US$ 3 millones para tirar las cenizas del periodista Hunter Thompson en un cañón. Los ex managers financieros del actor calculan que su estilo de vida le cuesta alrededor de US$ 2 millones al mes.

A sus caros y excesivos hábitos hay que sumarle el acuerdo de divorcio al que llegó con su ex mujer Amber Heard en el cual acordaron una compensación de US$ 6,8 millones para ella.