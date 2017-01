Franquicias: cómo invertir, errores comunes y montos de ingreso

Con presencia en distintas categorías y una amplia variedad de marcas en el mercado, las franquicias crecen en la Argentina y se presentan como un negocio observado por muchos inversores. A diferencia de otras inversiones en las que se puede tener un rol pasivo y solo sentarse a esperar, este modelo implica un gran esfuerzo por parte del interesado.

La rentabilidad es un factor fundamental a la hora de definir una inversión. Sin embargo, Carlos Canudas, director de Estudio Canudas, avisa que el principal error de los interesados es buscar una franquicia fijándose únicamente en el rendimiento que aportará. “Es condición para el éxito que busque un concepto de negocio que le guste, que le de ganas de ir a atenderlo”, destaca. Como segundo consejo, Canudas recomienda paciencia en la búsqueda.

El riesgo asumido es similar al que puede haber en un negocio fuera del sistema de franquicias, aunque Mariano Otálora, especialista en finanzas, menciona una ventaja. “En una franquicia se ingresa a un modelo funcionando y con un historial de éxito comprobable”, dice. En cambio, como una debilidad habla de que no se tiene total autonomía en las decisiones ya que las franquicias tienen un modelo de negocio que hay que respetar. “El gran error de muchos inversores es que creen que una franquicia es mágica y en términos de esfuerzo y dedicación es distinto a otro trabajo. La marca ayuda y respalda, pero la cantidad de horas, el esfuerzo y la dedicación no cambia”, aclara Otálora.

“Puede haber riesgo cuando se adquiere una franquicia por moda o con una mala ubicación. Un mal local complica hasta al mejor de los franquiciados”, interpreta Canudas y aclara: “Si el recorrido de la franquicia no es el esperado, los inversores no perderán todo el capital, porque hoy hay un mercado secundario en el sistema, que es la compra de franquicias que ya están operando, sea tanto por el franquiciante o por potenciales franquiciados; además, existen frecuentes relocalizaciones y en las marcas más serias existe una fuerte ayuda o asistencia para que el negocio funcione”. En ese sentido, destaca que en franquicias el índice de mortandad es inferior al 10% durante cinco años.

Fernanda Núñez, gerente General de Franchising Company, diferencia dos tipos de candidatos a la hora de poner una franquicia. Por un lado, un perfil es el del multifranquiciado que comienza con una franquicia, luego le va bien y cuando recupera la inversión compra otra con una marca diferente en la misma zona. En cambio, existe un tipo más novato que corresponde a aquel inversor que tiene ahorros o que cobró una indemnización. Este perfil no cuenta con experiencia en comercios, por lo que el sistema de franquicias resuelve una de sus principales inquietudes al transmitir el know-how para manejar el negocio. Para los principiantes, la especialista recomienda los rubros de indumentaria ya que son más fáciles de operar que los gastronómicos –al requerir de más atención por la manipulación de alimentos y de la presencia inexorable del dueño-. “El franquiciado de indumentaria puede ser más pasivo, en muchos casos invierten y ponen un encargado”, menciona Núñez.

El promedio mínimo de ingreso a una franquicia es de $ 400.000 de inversión total, monto que incluye el fee de ingreso, la adecuación del local y la mercadería, según detalla Núñez. Por su parte, entre los más caros se pueden ubicar los hoteles, que tienen franquicias de U$S 100.000 en un local bien ubicado. Canudas afirma que los rubros más caros son los grandes proyectos como hoteles y gimnasios (como Howard Johnson o Megatlon). “Generalmente son adquiridos por inversores y se diferencian de las franquicias más comunes donde los franquiciados tienen una participación activa”, aclara Núñez.

En las opciones para un inversor medio se encuentran las cafeterías o negocios gastronómicos de 150 m², que superan los U$S 120.000 para abrirlo, mientras que las hamburgueserías o cervecerías implican más de U$S 180.000. Entre los más baratos están surgiendo nuevas actividades en franquicias relacionadas con los servicios, capacitación, entretenimientos, que requieren de menos capital, como Falsa Boda, Boda Brillante y Juegos Mentales. “A juzgar por la guía argentina de franquicias las inversiones parten de los $ 250.000”, sostiene.

En términos de rentabilidad, Núñez sostiene que se busca que el recupero de la inversión se de antes de los dos años, considerando que el contrato es de cuatro según la nueva ley. “Generalmente se logra al año y medio”, agrega, aunque Otálora aconseja siempre ser pesimista en este aspecto para no encontrarse con sorpresas.

“Las grandes inversiones tienen un periodo más largo de recupero (hoteles entre seis y siete años)”, agrega Canudas. Además, explica que los márgenes de utilidad oscilan entre un 8% hasta un 18/20%, también dependiendo mucho de factores como el tipo de negocio, ubicación, moda, dedicación del franquiciado y los factores macroeconómicos del país.

Tendencias

La moda de la alimentación saludable está en alza y estas franquicias son las más exitosas. “Tenemos varios clientes como Vitalcer y Sabores sin TACC que son inversiones bajas porque la adecuación del local no requiere de tanta inversión, no se lookea tanto”, explica Núñez. “Tienen mucha rotación de mercadería y necesitan stockearse, pero esta inversión no es tan alta”, detalla como otro plus de esta categoría.

Canudas anticipa el éxito de categorías que ya picaron en punta el año pasado: los negocios relacionados con el alcohol, las cervecerías artesanales y las hamburgueserías gourmet. “También puede haber un movimiento importante con los food truck”, estima. “Otros rubros, sobre todo lo relacionado con los servicios -por requerir una menor inversión- se presentarán como una buena opción. La categoría de estética también está creciendo”, agrega.

Las claves

Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), las claves para elegir una franquicia son:

Conocer e informarse sobre el sistema. Realizar una autoevaluación personal para saber si se adapta al método. Seleccionar el rubro. Definir el capital de inversión. Seleccionar la franquicia y solicitar información de la propuesta. Analizar la información recibida. Comparar con diferentes propuestas. Solicitar entrevistas y ampliar la información. Visitar distintos locales y hablar con otros franquiciados. Acudir a un consultor de franquicias para analizar la información con otros profesionales.

@ @FlorLippo