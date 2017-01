Dietrich: "No habrá política de 'cielos abiertos´"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificó que el Gobierno no aplicar la política de "cielos abiertos" en el mercado aerocomercial, pero destacó que el objetivo oficial es lograr que más compañías vuelen por el país.

"No va a haber cielos abiertos. Cielos abiertos significa que un avión de una compañía extranjera venga a hacer la ruta Mendoza-Córdoba con toda tripulación extranjera; esto est prohibido y seguir estando prohibido", enfatizó el funcionario.

En un reportaje publicado este lunes por el matutino Ámbito Financiero, Dietrich explicó que "lo que estamos haciendo es autorizando a compañías que inviertan en la Argentina, compren aviones y los instalen en el país, que contraten personal argentino y vuelen generando más trabajo". "La mayoría de las rutas que han pedido las compañías aéreas son rutas que no las vuela nadie. Los ministros de las provincias nos decían no se puede desarrollar el turismo y las economías regionales porque no tenemos conectividad", añadió.

En ese sentido, enfatizó: "la intención es que el mercado aerocomercial sea más grande, tengamos más aviones, más personal y más conectividad". Por otra parte, el ministro recordó que, para 2017, la cartera a su cargo tiene un presupuesto de 100 mil millones de pesos, "el doble del año pasado".

También aclaró que el presupuesto 2016 "lo ejecutamos en su totalidad, en el orden de los 50 mil millones de pesos. La obra pública estaba toda parada. No había un stock de licitaciones. Había una deuda gigante impaga, no reconocida en las cuentas públicas con los contratistas".

"En el caso de Vialidad, sobre un presupuesto 20 mil millones de pesos en 2015, había 14 mil millones de deuda que fue pagada totalmente el año pasado. Las empresas de obras públicas en la Argentina hace décadas que no tienen una recuperación de trabajo como se produjo el año pasado", puntualizó.

A su criterio, esta situación "es una de las causas por las cuales las licitaciones ahora cuestan entre un 35% y un 50% menos que lo que venían costando. Tenemos muchas licitaciones que a los precios oficiales que establecemos obtenemos cotizaciones m s bajas que van del 20% al 30%".