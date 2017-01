A qué universidades van los que fundan empresas de más de U$S 1000 millones

Si las universidades del mundo se valieran solo de las regalías que sus graduados pudieran darles por sus éxitos profesionales, la Universidad de Stanford sería la mejor mantenida. Es que según un relevamiento de la consultora británica Sage, es esa casa de estudios la que ostenta una mayor cantidad ex alumnos devenidos en fundadores de empresas unicornio: compañías sin relación alguna con el animal fabuloso y mitológico, pero con una valuación de más de U$S 1.000 millones en los mercados bursátiles.

Según la entidad a cargo del estudio, existen por lo menos 51 graduados de la universidad privada más famosa de Palo Alto que fundaron organizaciones merecedoras del preciado mote, popular en el ecosistema emprendedor. Entre ellos se puede encontrar, por ejemplo, a los creadores de Google (Larry Page y Serguéi Brin), al actual CEO de esa compañía (Sundar Pichai), y a otros reconocidos protagonistas de la escena del Valle (como Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, Reed Hastings, CEO y fundador de Netflix, y Evan Spiegel, CEO y cofundador de Snapchat). A ellos se suma también un exponente local: el creador de MercadoLibre, Marcos Galperín.

Por debajo de Stanford se encuentra la Universidad de Harvard, con 37 ex alumnos fundadores de unicornios, entre los que se puede contar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Con 18 graduados devenidos en exitosos empresarios, la Universidad de California ocupa el tercer lugar en este ranking de casas de estudios, entidad académica seguida por otra no estadounidense: el Instituto Indio de Tecnología. Entre sus 17 ex alumnos fundadores de unicornios se puede encontrar a N. R. Narayana Murthy, cofundador de la consultora Infosys, y Vinod Khosla, cofundador del ex gigante de computacion Sun Microsystems.

El top 5 lo completa el afamado MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts, por sus siglas en inglés), con por lo menos 9 graduados que obtuvieron el mismo logro que los mencionados anteriormente.

Además de otras reconocidas universidades estadounidenses, también forman parte del relevamiento casas de estudio de países como el Reino Unido, Israel, Canadá, Francia y Alemania. Conocé qué otras entidades cumplen con el mérito de haber formado fundadores de unicornios en este gráfico: