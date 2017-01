FOX dejaría de distribuir sus canales a través de DirecTV

Los fanáticos locales de series como Los Simpsons, The Walking Dead, y Homeland podrían dejar de contar, dentro de poco, con su principal fuente de nuevos capítulos. Eso sugirió hoy un comunicado de FOX Networks Group Latin America -grupo propietario de los canales FOX, Fox Sports y National Geographic, entre otros-, en el que la compañía anuncia que por no llegar a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios con DirecTV Latinoamérica, la transmisión de sus contenidos a través de ese proveedor se interrumpiría a fines de enero.

A través de su departamento de relaciones públicas, el conglomerado elaboró un párrafo que anunciaba lo siguiente:

“FOX Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de Enero; no obstante, FOX Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo. Por otra parte, los fans podrán seguir disfrutando de todos nuestras señales y servicios disponibles en los demás sistemas de TV Paga”.

Sin dejar en claro cuáles son los inconvenientes puntuales que obstaculizan la renovación del acuerdo, el grupo de medios no hizo más comentarios al respecto. Por otra parte, Apertura.com se comunicó con voceros de DirecTV, pero se excusaron de hacer comentarios por el momento.

FOX Networks Group es la unidad operativa de 21st Century Fox encargada de los contenidos elaborados para televisión, especialmente, programas de entretenimiento, deportes y no ficción.

