5 empresas que ofrecen espacios de co-working en destinos exóticos

Ya sea por un proyecto que requerirá de seguimiento durante todo el verano o por la imposibilidad de desvincularse por mucho tiempo de la casilla de correo profesional, hay personas para quienes tomarse vacaciones en enero o febrero es más difícil –aunque no por ello, menos necesario–. Pensando en ellas, distintas empresas crearon el concepto de workation. Mezcla de los términos work y vacation ('trabajar' y 'vacacionar' en inglés, respectivamente), se trata de hacer una escapada a algún rincón paradisiaco y alojarse en espacios especialmente pensados para dedicarse a trabajar de forma remota y actividades para hacer networking y relajarse.

Para quienes el concepto resulta atractivo, la agencia de noticias Bloomberg compiló a algunas de las compañías que ofrecen este servicio en un artículo. Entre ellas, el medio nombra en primer lugar a DigitalOutposts. De origen estadounidense, esta firma ofrece viajes con desde dos semanas a dos meses de duración, y a destinos como Bali, en Indonesia, Ko Pha Ngan, en Tailandia y Puerto Vallarta, en México. Quienes desean participar solicitan un lugar en las distintas sucursales de DigitalOutposts, y sus fundadores se encargan de formar grupos profesional y demográficamente diversos.

Además de hacer networking, los que participan de esta experiencia de co-working realizan actividades de todo tipo: desde escalar volcanes hasta saltar acantilados o tomar clases de Muay Thai. En esta empresa, el paquete que incluye alojamiento, permiso de uso para los espacios de co-working y actividades en grupo tiene un precio mínimo de U$S 1.295 por dos semanas.

Otras ofrecen la posibilidad de contratar un servicio por día. Es el caso de Surf Office y Outsite. Mientras la primera promete ayudar a quienes la contraten a "construir su productividad bajo el rayo del sol", la segunda permite mudarse a distintos destinos dentro de California, y ambas ofrecen a su vez la posibilidad de funcionar como retiro para una organización entera. Surf Office cuenta con escapadas a destinos en Portugal y España, y cuesta U$S 48 por día, por persona. Outsite, por su parte, permite elegir entre contratar el alojamiento por U$S 65 al día o comprar pases semanales o mensuales, por U$S 300 o U$S 900, respectivamente.

A ellas se suman opciones como Refuga, cuyos programas intercalan un programa especialmente destinado a mujeres con workations de lujo en Marruecos, una escapada a las montañas cerca de Barcelona, y otra dedicada a los amantes de la comida en Italia. El alojamiento varía en cada ocasión, pero todos incluyen un área de trabajo y almuerzos y cenas en los que hacer brainstorming y debatir sobre distintos desafíos profesionales son la consigna. Por U$S 1.600 a U$S 1.950 la semana, los que adhieren a estas versiones de workation reciben acomodamiento, comidas y traslados dentro del país de destino.

Por último, y para quienes el objetivo más importante es encontrarse a sí mismos y hacer contactos de distintas partes del mundo mientras trabajan en sus proyectos freelance, Nomad House ofrece programas de 10 a 20 días en lugares como Pura Vida, en Costa Rica, Medellín, en Colombia, y Budapest, en Hungría, con una fuerte dosis de sesiones de yoga y meditaciones. Su workation más corta sale por lo menos U$S 1.090 e incluye alojamiento, espacios de co-working y algunas comidas.